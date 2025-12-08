Novela „trikrát a dosť“ horalkové krádeže nevyrieši, mieni Čentéš

Pôvodná úprava platná do augusta 2024 bola podľa neho prísnejšia, keďže už po jednom priestupku sa ďalšia krádež stávala trestným činom.
„Navrhovaná novela stanovuje trestnosť priestupkovej recidívy, v prípade dvoch predchádzajúcich postihnutí za obdobný priestupok, kedy tretí priestupok je trestným činom, keď bol spáchaný v období dvanástich mesiacov. V pôvodnej právnej úprave postačovalo postihnutie za jeden priestupok a ďalší obdobný priestupok bol trestným činom,“ objasnil Čentéš pre portál Epoch Times Slovensko. Na otázku, či sprísnenie sankcií zníži nárast drobných krádeží, odborník na trestné právo uviedol, že drobné krádeže často súvisia so sociálno-ekonomickými problémami, no páchateľmi nie sú len marginalizované osoby. Mnohokrát ide podľa neho o ľudí, ktorí nie sú v situácii, aby takéto činy páchali.
Primárnou podmienkou pre eliminovanie drobných krádeží je podľa Čentéša dosiahnuť stav, aby páchateľ vedel, že je tu hrozba, že jeho delikt bude odhalený a že mu hrozí reálna sankcia. „Samotná novela Trestného zákona však nerieši stav v posilnení orgánov odhaľujúcich tieto delikty (policajti) ani priestupkových orgánov tak, aby boli schopní riadne konať o deliktoch,“ skonštatoval Čentéš. Zároveň doplnil, že nepovažuje za správne, ak novela zákona o priestupkoch, ktorá má zaviesť drobné obecné služby pri majetkových priestupkoch, nadobudne účinnosť až v máji 2026, zatiaľ čo novela Trestného zákona by mohla byť účinná ešte tento rok. „Ide o veľký časový odstup dvoch súvisiacich noviel zákonov,“ uzavrel Čentéš.Čítajte viac Ženu okradol a zneužil jej kartu. Polícia má záber podozrivého, poznáte ho?