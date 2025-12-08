„Slayáda“ za 12 miliónov eur. Skrachovaný outlet vo Voderadoch kúpil Laca za 5 miliónov eur a predal za 17, tvrdí Remišová

Peniaze na nákup areálu poslal inštitúcii Národné inovačné a technologické centrum (NITC) Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca (Hlas). Ten kritiku odmietol, no po medializácii prípadu podal demisiu. Za firmou Voderady Property stojí podnikateľ Gustáv Laca.
Povinnosťou Kmeca bolo podľa Remišovej zistiť si riadne všetky náležitosti, a ak sa pozemok v roku 2021 predával za päť miliónov eur, je podľa nej nehospodárne a neefektívne, že ho štát kúpil za 17 miliónov eur. Kmec v reakcii na kritiku ešte minulý týždeň uviedol, že areál znalec ohodnotil na vyššiu sumu, a to 19,3 milióna eur.
„Nemôže tu pán Kmec šermovať nejakým znaleckým posudkom, nakoniec, znaleckými posudkami sa oháňal aj Kočner a nakoniec skončil vo väzení. Preto vyzývam pána Druckera, aby okamžite zverejnil všetky podklady a dokumenty ku kauze Voderady aj kauze dotácie, povedal, kedy sa 17 miliónov eur vráti do občanom SR a od pána Kmeca očakávam, že nadobro odíde po tomto škandále z politiky," uviedla Remišová. Informovala, že podáva trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR, kde doloží aj predmetnú zmluvu a všetky podozrivé skutočnosti k danej kauze.
Kmec vo videu zverejnenom na sociálnej sieti tvrdil, že kampaň proti NITC je pomsta Progresívneho Slovenska zato, že im prekazil biznis. Jeho členovia údajne chceli vybudovať inovačné centrum za 700 miliónov eur v Bratislave. Dodal, že sa rozhodli namiesto toho vybudovať inovačné centrum vo Voderadoch pre všetkých. „A čo je najdôležitejšie, až 70-krát lacnejšie," uviedol. Kmec sa zároveň odvolal na vyjadrenie majiteľa realitnej agentúry, podľa ktorého od roku 2021 nikdy nebolo rokované o cene za areál nižšej ako 18 miliónov eur.