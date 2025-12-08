Podľa nových zistení PS štát v kauze Istrochem vyšiel v ústrety Babišovmu Agrofertu

Štát podľa poslankyne PS Tamary Stohlovej neoprávnene zbavil Andreja Babiša a jeho koncern Agrofert povinnosti sanovať masívne znečistenie v areáli bývalého chemického podniku. „Prípad Istrochemu je o tom, ako štát absurdne ustupuje miliardárovi, kým Slovensko prichádza o peniaze a ľudia o zdravie,“ uviedla podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Stohlová.
Agrofert získal Istrochem aj s environmentálnou záťažou. Privatizačná zmluva mu ukladala povinnosť investovať 33 miliónov eur najmä do ekologických opatrení. Podľa nových zistení existujú pochybnosti o týchto investíciach. „Nové dokumenty, ktoré doteraz neboli zverejnené, dokazujú, že okresný úrad rozhodol v prospech Agrofertu na základe investícií, ktoré s ekologickou sanáciou majú len veľmi slabú alebo žiadnu súvislosť. Mnohé z nich sa ekológie týkali len minimálne, viaceré boli realizované neskôr, ako mali byť a Agrofert nepreukázal ich skutočný prínos pre životné prostredie, hoci mu to ukladal zákon. Napriek tomu okresný úrad rozhodol, že svoje povinnosti splnil,“ upozornila Stohlová.Čítajte viac Z otrávenej pôdy zlato? Taraba chce vyčistiť Babišov Istrochem, pozemkom stúpne hodnota
Žiadne z uvedených opatrení podľa nej však neriešilo zásadný problém – masívne znečistenie podzemnej vody v areáli, čo je zákonná podmienka, ktorú mal okresný úrad skúmať. Poslankyňa poukázala aj na absurdný charakter takzvaných ekologických investícií, ktoré úrad uznal ako relevantné. Medzi nimi sú napríklad kúpa cisterny, rekonštrukcia administratívnej budovy, inštalácia rozhlasu v areáli, rekonštrukcia železničnej vlečky alebo dokonca rozšírenie skládky odpadu v inej obci. Nejasnosti sa týkajú aj štátu. O envirozáťaži Istrochemu bolo rozhodnuté štyrikrát – raz v roku 2016 a trikrát v roku 2025.
„Opakujúca sa gramatická chyba v dokumentoch naznačuje, že úrad postupoval metódou kopírovať – prilepiť. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa dnes týmito rozhodnutiami oháňa ako dôvodom, prečo vraj musí sanáciu zaplatiť výhradne štát. Stále však má zákonnú možnosť napadnúť najmenej tri rozhodnutia z roku 2025. On ale usiluje o rýchle uzatvorenie prípadu v prospech Andreja Babiša a Agrofertu,” zdôraznila Stohlová. Tarabu vyzvala, aby prestal konať ako agent Andreja Babiša a napadol rozhodnutia z roku 2025. Štát podľa jej slov nemá platiť za zlyhania miliardárskeho koncernu. Dodala, že PS dopĺňa svoj podnet na prokuratúru o najnovšie zistenia.Čítajte viac Slepý fond? V Česku nereálne. Riešenie konfliktu záujmov Babiša budí otázniky, tvrdí Transparency