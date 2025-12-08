Nebotyčná drzosť: násťroční chlapci zobrali útokom drogériu i potraviny. Polícia chytila aj sériových zlodejov

Skutky spáchali formou spolupáchateľstva v noci zo 4. na 5. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, najskôr násilím otvorili dvere do predajne drogérie v Medzilaborciach. Z regálov si odniesli parfumy, sladkosti a žuvačky. Keďže v predajni nenašli peniaze, z miesta odišli. Okrem škody spôsobenej krádežou vznikla aj škoda poškodením zariadenia. O niekoľko hodín neskôr skupina násilím otvorila vstupné dvere do predajne potravín. Po vstupe do predajne sa spustil alarm a z miesta ušli. „V tomto prípade vznikla len škoda poškodením zariadenia, ktorá bola vyčíslená približne na 600 eur,“ dodala hovorkyňa.Čítajte viac Novela „trikrát a dosť“ horalkové krádeže nevyrieši, mieni Čentéš
Aj v tomto prípade boli chlapci vo veku 15 a 14 rokov obvinení z trestného činu krádeže spáchaného v štádiu pokusu. „Vzhľadom na to, že ide o mladistvých, podľa zákona im hrozí polovičná trestná sadzba,“ doplnila Ligdayová.
Sérioví zlodeji
Policajti v uplynulých dňoch objasnili aj dva prípady opakujúcich sa krádeží v Trnavskom kraji. Obvineniu čelia dvaja muži. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Pokračovacieho prečinu krádeže sa mal dopustiť 31-ročný Hlohovčan v rôznych predajniach v Hlohovci. „Jeho nákupný košík obsahoval najmä pracie prášky, posteľné obliečky, kávy a čokoládové sladkosti. Predajne opúšťal bez zaplatenia, zato pomerne často. Celkovo spôsobil škodu 1 168,12 eura,“ priblížila polícia. Stíhaný je väzobne.
Skalický okresný vyšetrovateľ obvinil 22-ročného Bratislavčana, ktorý je v súčasnosti vo výkone trestu odňatia slobody za inú trestnú činnosť. „Obvinený mladík mal v Skalici v priebehu dvoch mesiacov spáchať sériu krádeží. Od reproduktora, rádioprijímača, mobilného telefónu až po horský bicykel. Pokúsil sa odcudziť aj elektrobicykel,“ ozrejmili policajti.
Pri poslednom skutku ho zadržala policajná hliadka. Keďže bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za obdobný čin právoplatne odsúdený, za tento pokračovací trestný čin krádeže mu hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.