Migaľ rozdelil regiónom z eurofondov 4,5 milióna eur, podporil týchto 15 projektov. Najviac sa ušlo Bratislave a Prešovu

„Keď hovoríme o eurofondoch v praxi, myslíme tým presne také projekty, ako je modernizácia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej (Bratislava). Investícia do špičkových priestorov a technického vybavenia dáva mladým ľuďom reálnu šancu učiť sa na technológiách, ktoré využijú v budúcich povolaniach. A takto chceme aj naďalej podporovať celé Slovensko – projektmi, ktoré zlepšujú vzdelávanie, modernizujú obce, skvalitňujú verejné priestory a prinášajú obyvateľom konkrétne a viditeľné výsledky,“ vyjadril sa šéf MIRRI SR Samuel Migaľ (nom. Smeru).
V Bratislavskom kraji budú peniaze smerovať napríklad na komplexnú rekonštrukciu kuchyne ZŠ P. Horova v Devínskej Novej Vsi, a to konkrétne 360-tisíc eur. Do modernizácie priestorov a technického vybavenia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej v bratislavskej Petržalke bude investovaných 658-tisíc eur, na podporu odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. V Trenčianskom kraji sa prostriedkov na zlepšenie kvality vzdelávania dočká ZUŠ Brezová pod Bradlom, na jej zateplenie, rekonštrukciu vnútorných priestorov, odhlučnenie učební a čiastočná debarierizáciu je určených 243-tisíc eur. V Trnavskom kraji bude za 339-tisíc eur obnovený a revitalizovaný Parku pri kaštieli v Jaslovských Bohuniciach. Peniaze poputujú napríklad na vodozádržné a adaptačné prvky, výsadbu zelene aj doplnenie mobiliáru. Prostriedky smerujú aj na revitalizácia areálu na park športu a zdravia v Nesvadoch, v Nitrianskom kraji. Ide o 269-tisíc eur určených na nové športoviská a oddychové zóny. V rovnako kraji bude podporená aj výstavba multifunkčného ihriska v Diakovciach, a to sumou 206-tisíc eur.Čítajte viac Migaľ sa pochválil zvýšením čerpania eurofondov. Zo šesť na vyše 12 percent
Státisíce eur smerujú aj na východ Slovenska, do Prešovského kraja. Na digitalizácia múzea školy a planetária v obci Zboj je určených 280-tisíc eur, ďalších 319-tisíc eur pomôže s obnovou cesty a chodníkov v blízkosti pamiatkovej zóny na Zámockej ulici v Hanušovciach nad Topľou. Na modernizáciu komunikácie a mostného objektu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť železničného uzla v Kapušanoch je určených 312-tisíc eur a na modernizáciu miestnych komunikácií v obci Topoľa poputuje 192-tisíc eur si. Peniaze na miestne komunikácie smerujú aj do obcí Tisinec a Chlmec. V prvom spomenutom prípade je to štvrť milióna eur, v druhom 182-tisíc eur. V Košickom kraji dostane prostriedky na rekonštrukciu kuchyne, modernizáciu vybavenia, stavebné úpravy pre bezbariérovosť a zvýšenie kvality vzdelávania ZŠ v Margecanoch, konkrétne 260-tisíc eur.
V Žilinskom kraji bude podporená športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom. Na nové športové prvky vrátane atletickej dráhy, sektoru pre skok do diaľky a modernej tribúny je určených 195-tisíc eur. V susednom Banskobystrickom kraji za základná škola v Hliníku nad Hronom dostane 430-tisíc eur na modernizáciu učební, technického zabezpečenia a rekonštrukcia vnútorného športoviska.
Podopoirené projekty
Bratislavský kraj
- Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ P. Horova, Devínska Nová Ves – 360-tisíc eur si vyžiada kompletná modernizácia školskej kuchyne vrátane stavebných úprav, novej gastro technológie a prepojovacieho výťahu.
- Modernizácia centra odborného vzdelávania SPŠE Hálova v Petržalke (BSK) – 658-tisíc eur investujeme do modernizácie priestorov a technického vybavenia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na podporu odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania.
Prešovský kraj
- Digitalizácia múzea školy a planetárium – obec Zboj – 280-tisíc eur je určených na digitalizáciu múzea a vybudovanie kupoly planetária v obci, čím vznikne v regióne nová turistická atrakcia.
- Modernizácia miestnej komunikácie – ul. Zámocká, Hanušovce nad Topľou – 319-tisíc eur prispeje na obnovu cesty a chodníkov v blízkosti pamiatkovej zóny a zlepšenie mobility obyvateľov.
- Zvýšenie dostupnosti strediska cestovného ruchu, Kapušany – 312-tisíc eur podporí modernizáciu komunikácie a mostného objektu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť železničného uzla.
- Modernizácia miestnych komunikácií v obci Topoľa – 192-tisíc eur si vyžiada oprava 1-kilometrovej cesty, mosta a lávok pre peších na zlepšenie prístupnosti a bezpečnosti.
- Miestna komunikácia pre všetkých, obec Tisinec – 250-tisíc eur umožní modernizáciu ciest a chodníkov, debarierizáciu, opravu odvodnenia a zvýšenie bezpečnosti dopravy.
- Modernizácia komunikácie v obci Chlmec – 182-tisíc eur je určených na obnovu prieťahu cesty a zlepšenie dostupnosti športovo-oddychovej zóny obce.
Košický kraj
- Modernizácia Základnej školy v Margecanoch – 260-tisíc eur podporí rekonštrukciu kuchyne, modernizáciu vybavenia, stavebné úpravy pre bezbariérovosť a zvýšenie kvality vzdelávania.
Nitriansky kraj
- Revitalizácia areálu na park športu a zdravia, Nesvady – 269-tisíc eur smeruje na nové športoviská vrátane tenisového a hokejbalového ihriska, streetworkoutu, stolného tenisu a oddychových zón.
- Výstavba multifunkčného ihriska, Diakovce – 206-tisíc eur prispeje na vytvorenie nového multifunkčného ihriska a bežeckej dráhy pre deti, mládež aj verejnosť.
Žilinský kraj
- Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom – 195-tisíc eur pôjde na nové športové prvky vrátane atletickej dráhy, sektoru pre skok do diaľky a modernej tribúny.
Banskobystrický kraj
- Základná škola Hliník nad Hronom – 430-tisíc eur je určených na modernizáciu učební, technického zabezpečenia a rekonštrukcia vnútorného športoviska.
Trenčiansky kraj
- Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Brezová pod Bradlom – 243-tisíc eur si vyžiada zateplenie, rekonštrukcia vnútorných priestorov, odhlučnenie učební a čiastočná debarierizácia budovy.
Trnavský kraj
- Obnova a revitalizácia Parku pri kaštieli v Jaslovských Bohuniciach – 339-tisíc eur umožní vybudovať vodozádržné a adaptačné prvky, výsadbu zelene a doplnenie mobiliáru na zlepšenie verejného priestoru.