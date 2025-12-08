Pravda Správy Domáce Migaľ rozdelil regiónom z eurofondov 4,5 milióna eur, podporil týchto 15 projektov. Najviac sa ušlo Bratislave a Prešovu

Migaľ rozdelil regiónom z eurofondov 4,5 milióna eur, podporil týchto 15 projektov. Najviac sa ušlo Bratislave a Prešovu

Rezort investícií podpísal ďalších 15 zmlúv na nenávratné finančné príspevky z Programu Slovensko 2021 – 2027. Prostriedky v celkovej sume 4,5-milióna eur podľa informácií z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR poputujú do modernizácie škôl a športovej infraštruktúry, ale aj na zlepšenie ciest, rozvoj zelenej infraštruktúry či obnovu kultúrnych lokalít.

08.12.2025 15:52
debata

„Keď hovoríme o eurofondoch v praxi, myslíme tým presne také projekty, ako je modernizácia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej (Bratislava). Investícia do špičkových priestorov a technického vybavenia dáva mladým ľuďom reálnu šancu učiť sa na technológiách, ktoré využijú v budúcich povolaniach. A takto chceme aj naďalej podporovať celé Slovensko – projektmi, ktoré zlepšujú vzdelávanie, modernizujú obce, skvalitňujú verejné priestory a prinášajú obyvateľom konkrétne a viditeľné výsledky,“ vyjadril sa šéf MIRRI SR Samuel Migaľ (nom. Smeru).

„Sú to vydierači.“ Migaľ žiada od Šutaja Eštoka ospravedlnenie a odškodné 156-tisíc eur. Ak nezaplatí, poženie ho pred súd
Video

V Bratislavskom kraji budú peniaze smerovať napríklad na komplexnú rekonštrukciu kuchyne ZŠ P. Horova v Devínskej Novej Vsi, a to konkrétne 360-tisíc eur. Do modernizácie priestorov a technického vybavenia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Hálovej v bratislavskej Petržalke bude investovaných 658-tisíc eur, na podporu odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. V Trenčianskom kraji sa prostriedkov na zlepšenie kvality vzdelávania dočká ZUŠ Brezová pod Bradlom, na jej zateplenie, rekonštrukciu vnútorných priestorov, odhlučnenie učební a čiastočná debarierizáciu je určených 243-tisíc eur. V Trnavskom kraji bude za 339-tisíc eur obnovený a revitalizovaný Parku pri kaštieli v Jaslovských Bohuniciach. Peniaze poputujú napríklad na vodozádržné a adaptačné prvky, výsadbu zelene aj doplnenie mobiliáru. Prostriedky smerujú aj na revitalizácia areálu na park športu a zdravia v Nesvadoch, v Nitrianskom kraji. Ide o 269-tisíc eur určených na nové športoviská a oddychové zóny. V rovnako kraji bude podporená aj výstavba multifunkčného ihriska v Diakovciach, a to sumou 206-tisíc eur.

Samuel Migaľ Čítajte viac Migaľ sa pochválil zvýšením čerpania eurofondov. Zo šesť na vyše 12 percent

Státisíce eur smerujú aj na východ Slovenska, do Prešovského kraja. Na digitalizácia múzea školy a planetária v obci Zboj je určených 280-tisíc eur, ďalších 319-tisíc eur pomôže s obnovou cesty a chodníkov v blízkosti pamiatkovej zóny na Zámockej ulici v Hanušovciach nad Topľou. Na modernizáciu komunikácie a mostného objektu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť železničného uzla v Kapušanoch je určených 312-tisíc eur a na modernizáciu miestnych komunikácií v obci Topoľa poputuje 192-tisíc eur si. Peniaze na miestne komunikácie smerujú aj do obcí Tisinec a Chlmec. V prvom spomenutom prípade je to štvrť milióna eur, v druhom 182-tisíc eur. V Košickom kraji dostane prostriedky na rekonštrukciu kuchyne, modernizáciu vybavenia, stavebné úpravy pre bezbariérovosť a zvýšenie kvality vzdelávania ZŠ v Margecanoch, konkrétne 260-tisíc eur.

V Žilinskom kraji bude podporená športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom. Na nové športové prvky vrátane atletickej dráhy, sektoru pre skok do diaľky a modernej tribúny je určených 195-tisíc eur. V susednom Banskobystrickom kraji za základná škola v Hliníku nad Hronom dostane 430-tisíc eur na modernizáciu učební, technického zabezpečenia a rekonštrukcia vnútorného športoviska.

Podopoirené projekty

Bratislavský kraj

  • Komplexná rekonštrukcia kuchyne ZŠ P. Horova, Devínska Nová Ves – 360-tisíc eur si vyžiada kompletná modernizácia školskej kuchyne vrátane stavebných úprav, novej gastro technológie a prepojovacieho výťahu.
  • Modernizácia centra odborného vzdelávania SPŠE Hálova v Petržalke (BSK) – 658-tisíc eur investujeme do modernizácie priestorov a technického vybavenia Strednej odbornej školy elektrotechnickej na podporu odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania.

Prešovský kraj

  • Digitalizácia múzea školy a planetárium – obec Zboj – 280-tisíc eur je určených na digitalizáciu múzea a vybudovanie kupoly planetária v obci, čím vznikne v regióne nová turistická atrakcia.
  • Modernizácia miestnej komunikácie – ul. Zámocká, Hanušovce nad Topľou – 319-tisíc eur prispeje na obnovu cesty a chodníkov v blízkosti pamiatkovej zóny a zlepšenie mobility obyvateľov.
  • Zvýšenie dostupnosti strediska cestovného ruchu, Kapušany – 312-tisíc eur podporí modernizáciu komunikácie a mostného objektu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a dostupnosť železničného uzla.
  • Modernizácia miestnych komunikácií v obci Topoľa – 192-tisíc eur si vyžiada oprava 1-kilometrovej cesty, mosta a lávok pre peších na zlepšenie prístupnosti a bezpečnosti.
  • Miestna komunikácia pre všetkých, obec Tisinec – 250-tisíc eur umožní modernizáciu ciest a chodníkov, debarierizáciu, opravu odvodnenia a zvýšenie bezpečnosti dopravy.
  • Modernizácia komunikácie v obci Chlmec – 182-tisíc eur je určených na obnovu prieťahu cesty a zlepšenie dostupnosti športovo-oddychovej zóny obce.

Košický kraj

  • Modernizácia Základnej školy v Margecanoch – 260-tisíc eur podporí rekonštrukciu kuchyne, modernizáciu vybavenia, stavebné úpravy pre bezbariérovosť a zvýšenie kvality vzdelávania.

Nitriansky kraj

  • Revitalizácia areálu na park športu a zdravia, Nesvady – 269-tisíc eur smeruje na nové športoviská vrátane tenisového a hokejbalového ihriska, streetworkoutu, stolného tenisu a oddychových zón.
  • Výstavba multifunkčného ihriska, Diakovce – 206-tisíc eur prispeje na vytvorenie nového multifunkčného ihriska a bežeckej dráhy pre deti, mládež aj verejnosť.

Žilinský kraj

  • Športová infraštruktúra v obci Košťany nad Turcom – 195-tisíc eur pôjde na nové športové prvky vrátane atletickej dráhy, sektoru pre skok do diaľky a modernej tribúny.

Banskobystrický kraj

  • Základná škola Hliník nad Hronom – 430-tisíc eur je určených na modernizáciu učební, technického zabezpečenia a rekonštrukcia vnútorného športoviska.

Trenčiansky kraj

  • Zlepšenie kvality vzdelávania v ZUŠ Brezová pod Bradlom – 243-tisíc eur si vyžiada zateplenie, rekonštrukcia vnútorných priestorov, odhlučnenie učební a čiastočná debarierizácia budovy.

Trnavský kraj

  • Obnova a revitalizácia Parku pri kaštieli v Jaslovských Bohuniciach – 339-tisíc eur umožní vybudovať vodozádržné a adaptačné prvky, výsadbu zelene a doplnenie mobiliáru na zlepšenie verejného priestoru.
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #eurofondy #mirri #Samuel Migaľ
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"