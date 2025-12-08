DPH z piatich na 19 %. Minister Tomáš po kritike odsúva novelu o sociálnych podnikoch

Opozícia má totiž pripomienky k zvýšeniu dani z pridanej hodnoty (DPH) pre sociálne podniky zo súčasných piatich percent na devätnásť percent či k plánovanému zníženiu vyrovnávacích príspevkov pre sociálne podniky. „Čiže pozmeňujúci návrh o znížení sa vytiahne z DPH, dá sa tam len zrušenie ročnej viazanosti, aby to nebolo, že už na celý rok bude tento štedrý príspevok platiť. A v takom prípade si vytvoríme priestor aj na vzájomné rokovanie s opozíciou,“ uviedol Tomáš. V praxi to podľa neho znamená, že vyrovnávací príspevok bude v súčasnom režime vyplácaný až do prípadnej zmeny zákona. Zruší sa len ročná viazanosť vyrovnávacieho príspevku.Čítajte viac ZMOS: Sociálne podniky sú pre samosprávy nenahraditeľné, legislatíva ich nesmie oslabiť
Opozičný poslanec Vladimír Ledecký (SaS) víta presunutie zákona na januárovú schôdzu, keďže od 1. januára budúceho roka by nemali sociálne podniky čas pripraviť sa na zmeny, ktoré obsahuje tento zákon. Zároveň pozitívne zhodnotil aj to, že Tomáš ustúpil od plánovaného znižovania vyrovnávacích príspevkov pre sociálne podniky a od zmien v DPH.
„Na ministra zaúčinkoval aj verejný tlak, rovnako aj tlak opozície. Jednak tá rozprava v pléne k návrhu zákona bola veľmi kvetnatá a na druhej strane sa ozvali aj sociálne podniky, pre ktoré by bol pripravený návrh od januára likvidačný,“ uzavrela Bajo Holečková (SaS).