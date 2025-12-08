Osoba intoxikovaná pri požiari domu v Smrečanoch zomrela v nemocnici

„Privolaný zisťovateľ príčin požiaru predbežne vylúčil cudzie zavinenie. V súvislosti s uvedenou udalosťou poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Mikuláš začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ uviedla polícia.
Hasičom požiar rodinného domu ohlásili krátko po 3.45 h. Požiarom bolo zasiahnuté celé druhé podlažie a oheň sa rozšíril aj do podkrovia. Profesionálnym hasičom z Liptovského Mikuláša a Liptovskému Hrádku asistovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z Liptovského Mikuláša a obcí Smrečany a Žiar.