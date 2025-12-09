Hlas hrozí rekonštrukciou vlády. Niektorí ministri nerobia svoju prácu, odkazuje Puci

Puci v rozhovore pre Štandard otvorene hovoril o dlhodobom napätí v koalícii. Spomenul aj „podraz“ zo strany premiéra Roberta Fica (Smer), ktorý celú sériu udalostí odštartoval. Puci opakoval, že strana vníma odchod Kmeca z postu vicepremiéra ako neférový krok. Opätovné tiež kritizoval, že predseda vlády chcel odvolať Kmeca, no ministrom Jozefovi Rážovi (Smer) a Samuelovi Migalovi (nom. Smeru) ich kreslá ponechal. Puci opätovne zdôrazňoval potrebu „rovnakého metra“ pre všetkých ministrov.
Ďalej uviedol, že v Hlase pripúšťajú “menšiu rekonštrukciu vlády”. “Nebavíme sa o veľkej rekonštrukcii vlády, ale ako jediná z troch koaličných strán aktívne podporujeme, aby sme sa dostali k návrhom opozície na odvolávane členov vlády, ktoré sa pri niektorých ministroch ťahajú v parlamente už rok. Som rád, že sa tak stane,” povedal.
Keď prišlo na konkrétne mená, jeho rétorika sa priostrila, no odpovede ostali hmlisté. Ako poslanecký klub Hlasu zahlasuje, odmietol povedať.
Výmena by pomohla
Pravda sa preto zisťovala od politikov z druhej najväčšej koaličnej strany, kto podľa nich má z vlády odísť a ako bude strana hlasovať pri návrhoch na odvolanie jej jednotlivých členov. Minister školstva a dočasne poverený vicepremiér Tomáš Drucker tvrdí, že vedenie strany o žiadnej rekonštrukcii vlády vôbec nehovorilo. Vraj nejde o tému, ktorá by bola na stole a média si podľa jeho slove len „radi búchajú do Hlasu".
Zároveň však priznáva, že poslanci strany nie sú úplne spokojní s tým, ako kabinet ministrov aktuálne funguje. „Vnímam veľkú nespokojnosť niektorých poslancov s fungovaním niektorých ministrov,“ povedal. Keď padla otázka, koho konkrétne sa to týka, pripustil, že ide najmä o Samuela Migaľa.
Úplne iný tón zvolila poslankyňa Ľubica Laššáková, ktorá otvorene priznala, že výmena vo vláde by koaličnú situáciu zlepšila. „Keby som hovorila sama za seba, čo ako predstaviteľka nejakej politickej strany veľmi nemôžem, ale poviem: áno, rekonštrukcia vlády by veľmi pomohla,“ priznala.
Dodala aj to, že má na mysli konkrétne „vymieňačky”, avšak odmietla prezradiť aké. Či by v pléne NR SR podporila opozicne návrhy na odvolanie členov vlády? „Existuje koaličná zmluva a tá zmluva platí, či sa to niekomu páči alebo nie. Ak by sme hlasovali proti, bez toho aby sme vopred mali odkonzultované nejaké výmeny, tak to by bolo vážne porušenie koaličnej zmluvy,” reagovala.
Laššáková dodala, že všetko stojí a padá na dohode s koaličnými partnermi. „Ak by sme strieľali od pása a hlasovali za odvolanie ministra bez dohody v koalícii, bol by to vážny precedens,“ hovorí. Podľa nej Hlas takýto krok neurobí.
Puci je tvrdší
Robert Puci pokračoval vo svojej vyhýbavej rétorike. Na otázku ktorých ministrov by si vedel predstaviť vymeniť, odpovedal vyhýbavo: „Nechajme to zatiaľ tak. Príde čas na riešenie odvolávania ministrov a potom sa o tom budeme baviť.“
Predseda poslaneckého klubu Hlasu zároveň objasňoval výklad svojho rozhovoru. Na rozdiel od Laššákovej tvrdí, žel hlasovanie proti vlastnej vláde nevylúčil, ale odmieta, že by hovoril o páde kabinetu. „Padla otázka, že by sme boli prví, ktorí by položili vlastnú vládu. No už sme tu mali Sulíka, ktorý vládu položil, čiže prví by sme neboli. O tom bola debata, nie o tom, či chceme odvolávať ministrov. Niektorí ministri by mali mať palec hore, že asi nerobia svoju robotu tak, ako by mali," povedal. V preklade: „palec hore" nie je povzbudzovanie, ale signál pre jeho poslanecký klub, že pri hlasovaní o odvolávaní má podporiť návrh v pléne.
Na otázku, koho má na mysli, neodpovedal. Rovnako odmieta potvrdiť, či by Hlas podporil odvolanie vlastných ministrov. Všetko podľa neho závisí od toho, „ako sa vyvinie debata v pléne“ a či sa podarí tému otvoriť aj na koaličnej rade. Hovoril aj o možnosti, že s návrhom na výmenu ministrov by mohol prísť samotný premiér.
Huliakovci sa od celej veci dištancujú. „Počul som reči o rekonštrukcií vlády, ale ide o dve najsilnejšie koaličné strany (Smer a Hlas), tie by si to mali “vyštrngať” medzi sebou,” povedal pre Pravdu poslanec Pavel Ľupták. Reči o rekonštrukcii vlády označuje za „chodbové debaty“, ktoré podľa neho nemá zmysel nafukovať.