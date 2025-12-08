Pravda Správy Domáce Poslanci ukončili rokovací deň, naďalej sa bavia o zmene ÚOO na nový úrad

Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili pondelkové rokovanie 43. schôdze debatou o návrhu vlády na zriadenie nového úradu namiesto súčasného Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Ten je aktuálne v druhom čítaní. Rokuje sa o ňom v tzv. skrátenom legislatívnom konaní. Do rozpravy je ešte prihlásených viacero rečníkov písomne, následne sa bude dať prihlásiť aj ústne.

08.12.2025 22:03
Zákonodarcovia tomuto bodu venovali veľkú časť rokovacieho dňa. Tibor Gašpar (Smer-SD) v pléne podvečer predstavil pozmeňujúci návrh k zákonu z dielne koalície. Ten rieši okrem iného preskúmavanie ochrany chráneného oznamovateľa. Opozícia ho kritizovala. Opozičná poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) si myslí, že návrh oslabuje postavenie oznamovateľov korupčnej činnosti a posilňuje postavenie potenciálnych korupčníkov.

Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v utorok. Pokračovať by mali v debate o návrhu na transformáciu ÚOO na nový úrad. V utorok ich čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch.

Poslanci rokujú o transformácii ÚOO na nový úrad, vystupuje prevažne opozícia
