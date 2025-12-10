Koniec čakania na perónoch: pozrite sa, kde sa prestupy skracujú na pár minút

Žilinský kraj: konečne krátke prestupy
V Žilinskom kraji prinesie nový grafikon jedno z najciteľnejších zlepšení. Najmä cestujúci z Turca a Liptova si vydýchnu, keďže prestupy v Kraľovanoch sa skrátia na pár minút. Už žiadne zdĺhavé vyčkávanie na peróne. Vaša cesta tak razom získa plynulejší spád. V praxi to prinesie jednoduchšie dochádzanie do Žiliny, lepšie spojenia do práce či školy a komfortnejšie presuny aj smerom na Považie alebo do Tatier, kde sa v sezóne ráta každá ušetrená minúta.
Žilina bude vďaka tomu dostupnejšia nielen pre dochádzajúcich, ale aj pre tých, čo si chcú užiť zimnú atmosféru regiónu. Stačí naskočiť do vlaku a vyraziť na prechádzku k Budatínskemu hradu, na zasnežené chodníky Malej Fatry alebo na zimný výlet do Terchovej. Ideálne bez auta a bez stresu z parkovania.
Nitriansky kraj: prehľadný a jednotný takt
Ďalšie výrazné zlepšenie prichádza v Nitrianskom kraji. Linka Nové Zámky – Levice sa po rokoch vracia k jasnému, pravidelnému taktovému grafikonu. Počas špičky pôjdu vlaky každú hodinu, čo ľuďom uľahčí cestovanie do práce, do škôl aj vybavovanie každodenných povinností.
Pravidelný takt znamená menej plánovania, menej stresu a viac predvídateľnosti. Presne to, čo cestujúci v regióne dlho potrebovali.
A keď už budete mať cestovanie jednoduchšie, ľahko sa k tomu pridá aj malý zimný „bonus“. Po práci či cez víkend si môžete spraviť pohodový výlet do Levíc na prechádzku k Levickému hradu alebo sa zohriať v termáloch, napríklad v Podhájskej, kde je kúpanie príjemný plán aj počas chladných dní. Ak máte chuť na pokojnejší zimný program, v regióne funguje aj klasika. Sviatočnú atmosféru môžete nasať počas krátkej prechádzky historickým centrom jedného z miest v regióne a potom si môžete cestou domov dopriať teplý čaj či punč na vianočných trhoch.
Banskobystrický kraj: návrat vlakov po výlukách
Stredné Slovensko si od decembra výrazne vydýchne. Po skončení dlhodobých výluk sa trate Nová Baňa – Levice a Fiľakovo – Lučenec vracajú do bežného režimu. Cestujúci sa tak opäť odvezú vlakom priamo po celej trase, bez nutnosti prestupovať na náhradné autobusy.
Zároveň sa pozastavuje osobná doprava na trati Šahy – Zvolen pre veľmi nízky počet cestujúcich. V prípade zvýšeného dopytu je dopravca pripravený riešenie prehodnotiť.
Dobrou správou je aj návrat a posilnenie rýchlikových spojení. Priame rýchliky Bratislava – Banská Bystrica sa po rokoch vracajú bez nutnosti prestupu na autobus. Od leta 2026 pribudne hodinový interval rýchlikov Bratislava – Žilina vrátane populárnej služby dámske kupé.
Rýchliky zo Zvolena a z Banskej Bystrice budú navyše pokračovať až do Žiliny, čím vznikne silné prepojenie stredného a severného Slovenska. Pre cestujúcich to znamená jednoduchšie presuny za prácou, štúdiom aj turistikou. Od Banskej Bystrice až k Terchovej či do Malej Fatry stačí jeden pohodlný vlak.
Viac komfortu a menej čakania
Hoci každý región získava niečo špecifické, spoločný menovateľ je jasný – rýchlejšie prestupy, stabilnejšie spoje, viac vlakov v špičke a jednoduchší cestovný poriadok.
To všetko robí cestovanie vlakom každodennejším, predvídateľnejším a hlavne dostupným pre všetkých. Či už mierite do práce, školy alebo za relaxom v horách, mestách či kúpeľoch, cesta vlakom môže byť pohodlným a príjemným zážitkom.
Nový grafikon vám jednoducho dáva viac voľnosti. Menej plánovania, menej stresu a viac času na to, kam práve idete.