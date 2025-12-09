Niektoré rodiny budú mať skromnú štedrú večeru do 20 eur, iné plánujú minúť viac ako 200 eur (anketa)

Tretina opýtaných sa chce však zmestiť pod hranicu 50 eur. Na štedrú večeru chce 22 percent domácností vynaložiť od 20 do 50 eur. Výsledky prieskumu ďalej ukázali, že štyri zo 100 rodín budú mať Vianoce skromné. Za štedrú večeru si totiž môžu dovoliť dať menej než 20 eur. Naopak, 17 percent opýtaných si môže dovoliť minúť 100 až 150 eur. Päť zo sto rodín plánuje dokonca minúť aj viac ako 200 eur. Agentúra vykonávala prieskum od 4. do 7. novembra na vzorke 1 000 respondentov.
„Dáta z prieskumu nám ukázali, že nižšie sumy za štedrú večeru sa častejšie týkajú ľudí zo Žilinského kraja. Na druhej strane, vyššie položky, a to 150 až 200 eur, zase vo vyššej miere spomínajú respondenti z viac ako päťčlenných rodín, čo je logické vzhľadom na potrebné väčšie množstvo surovín. No a náklady na štedrú večeru presahujúce 200 eur častejšie v prieskume deklarovali opýtaní s mesačným príjmom domácností tri až štyritisíc eur,“ spresnil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek. Tieto sumy sa podľa jeho slov výrazne nelíšia od tých minuloročných. „Kým pred rokom zaplatilo 100 až 150 eur 13 percent opýtaných, teraz je ich v tejto skupine o štyri percentá viac,“ doplnil analytik. Vplyv na náklady na štedrú večeru má aj to, kde bude prebiehať. Z prieskumu vyplynulo, že 87 percent respondentov bude na Vianoce večerať doma. Jedno percento bude v reštaurácii, 15 percent bude u príbuzných a u priateľov budú dve percentá opýtaných.
Veľké predvianočné upratovanie plánuje šesť z desiatich opýtaných. Väčšina opýtaných upratovanie zvládne aj svojpomocne, no osem percent respondentov si za upratovanie zaplatí. Najčastejšie sa upratovanie pohybuje do 100 eur, čo je však viac než minulý rok. „Komplexné "vyblýskanie" obydlia sa častejšie vzťahuje na obyvateľov Prešovského kraja či mladých ľudí od 18 do 26 rokov. Na druhej strane, menej často je to v prípade ľudí z hlavného mesta," priblížil analytik. Tí čo si na upratovanie bytu alebo domu zavolajú firmu či upratovačku uviedli, že najčastejšie zaplatia od 60 do 100 eur. „Je ich až 47 percent, no minulý rok ich bolo v tejto cenovej hladine o polovicu menej, len 24 percent. Dvaja z desiatich zaplatia 100 až 150 eur a jeden z desiatich aj vyše 200 eur," uzavrel Ondrušek.