Samosprávy oponujú: neexistuje jednotná legislatíva pre parkovanie, chcú rokovať so Žilinkom

Ako obe organizácie zdôraznili, zistenia prokuratúry o regulácii parkovania berú vážne. Zároveň však zdôrazňujú, že na Slovensku neexistuje ucelený a jednotný legislatívny rámec, ktorý by systematicky a integrovane upravoval parkovaciu politiku miest a obcí.
Samosprávy podľa ZMOS aj ÚMS dnes postupujú v rámci svojich zákonných kompetencií podľa zákona o obecnom zriadení a zákona o cestnej premávke, pričom nastavujú parkovanie podľa reálnych potrieb územia, nárastu počtu áut, preťaženosti komunikácií a požiadaviek na bezpečný verejný priestor. „Ide o výkon samosprávnej pôsobnosti vyplývajúcej z Ústavy SR, nie o svojvoľné rozhodovanie,“ uviedli organizácie s tým, že samosprávy pri nastavovaní parkovacej politiky dlhodobo postupujú v podmienkach neexistencie jednotnej právnej úpravy.
„Práve absencia jasných a jednotných pravidiel prirodzene vedie k rozdielom v prístupoch jednotlivých miest a obcí, ktoré sa snažia riešiť lokálne problémy v súlade s dostupnými právnymi nástrojmi. Cieľom miest a obcí nie je obchádzanie zákona, ale zabezpečenie poriadku, bezpečnosti a funkčného verejného priestoru v podmienkach prudko rastúcej automobilovej dopravy,“ skonštatovali ZMOS a ÚMS. Doplnili, že vzniknutá situácia si vyžaduje odbornú a vecnú diskusiu so zástupcami Generálnej prokuratúry SR. Cieľom spoločného stretnutia je dosiahnuť právnu istotu pre samosprávy, zosúladiť výklad právnych predpisov a vytvoriť predpoklady na systémové riešenie parkovacej politiky na celonárodnej úrovni,“ dodali organizácie.Čítajte viac Regulované parkovanie s trhlinami. Prokuratúra odhalila rozsiahle nezákonnosti
Generálna prokuratúra SR podľa svojho šéfa Maroša Žilinku zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti regulácie parkovania zo strany miest a obcí. Ako uviedol na sociálnej sieti v pondelok 8. decembra, v rámci „Zhodnotenia stavu zákonnosti regulácie parkovania motorových vozidiel na území miest a obcí a súvisiacej rozhodovacej činnosti“ vykonali prokurátori 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku. „Celkom bolo preskúmaných 577 všeobecne záväzných nariadení a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. Až v 460 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, čo je 80 percent nezákonných aktov. Na zistenú nezákonnosť bolo reagované podaním 372 protestov, 79 upozornení a v deviatich prípadoch bola nezákonnosť odstránená po prerokovaní protokolu,“ zhrnul Žilinka.