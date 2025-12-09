Za ministrovania Tarabu už zahynulo 383 medveďov, čo môže byť viac ako tretina populácie

Aktuálne sa udeľuje historicky najvyšší počet výnimiek na odstrel medveďov hnedých. Napriek rekordným počtom usmrtených jedincov však počet útokov na ľudí neklesá. Práve naopak, ešte narástol. „Za posledné dva roky sme na Slovensku už prišli o vyše tretiny odhadovanej populácie medveďa. Medvede sa lovia plošne a bez riadnej identifikácie jedincov so zmeneným správaním, čo považujeme za nezákonné. V tejto súvislosti iniciatíva My sme les a organizácia Aevis v spolupráci s VIA IURIS podali na ministerstvo životného prostredia už 33 žalôb za umožnenie odstrelu 175 medveďov,“ uviedli ochranárske organizácie.
Situácia je podľa nich natoľko absurdná, že štátny podnik Lesy SR predáva odstrely medveďov za poplatok. „Odstrel jedného medveďa predávajú Lesy SR za 2 400 až 9 900 eur. Tu skutočne nejde o elimináciu problémových jedincov, ale o komerčný trofejový lov medveďov, ktorý nemá s ochranou ľudí nič spoločné,” povedal Michal Haring z iniciatívy My sme les.
V roku 2022 a 2023 bolo na Slovensku zastrelených spolu 19 medveďov. V roku 2024 ich počet stúpol na 92 a v roku 2025 bolo zatiaľ zastrelených rekordných 201 jedincov. Ak sa k týmto číslam pripočítajú aj medvede, ktoré zahynuli rukou pytliakov, pri nehodách alebo prirodzene, tak počas ministrovania Tomáša Tarabu už zahynulo najmenej 383 medveďov. Ochranárska iniciatíva tiež tvrdí, že napriek oficiálnym tvrdeniam ministerstva sa nestrieľajú iba medvede so stratou plachosti alebo zmeneným správaním, ktoré predstavujú riziko pre ľudí. Strieľajú sa náhodné medvede, výnimky na odstrel sa udeľujú plošne a bez riadneho preverenia konfliktných situácií, čo ochranári považujú za nezákonné.Čítajte viac Pes, čo vystopoval mnoho živých. Neuveriteľné príbehy Hectora, ktorý pred medveďom zachránil aj záchranára
Iniciatíva My sme les spustila zbierku na financovanie žalôb proti nezákonným odstrelom a na opatrenia znižujúce lákanie medveďov do blízkosti ľudí. Masaker medveďov sa podľa nej úplne míňa účinku a útokov na ľudí pribúda. V roku 2022 bolo deväť útokov medveďa na človeka. V roku 2023 ich bolo 11. V roku 2024, keď sa naplno spustilo masívne strieľanie, zaznamenali tiež 11 útokov. V roku 2025, keď sa odstrely viac ako zdvojnásobili, bolo podľa Štátnej ochrany prírody SR až 17 útokov medveďa na človeka.
„Je zrejmé, že masový odstrel medveďov nepredstavuje riešenie situácie, ako ho pri nástupe do funkcie prezentoval a sľuboval minister Taraba. Aj napriek rekordnému počtu usmrtených jedincov počet útokov na ľudí vôbec neklesá. Dlhodobo upozorňujeme, že chýbajú systémové zmeny, nevyhnutné preventívne opatrenia a vzdelávanie verejnosti,” zdôrazňuje Rastislav Mičaník z organizácie Aevis. Ide najmä o zabezpečenie kontajnerov v obciach, podporu farmárov pri ochrane hospodárskych zvierat, reguláciu vnadísk s potravou, ochranu poľnohospodárskych plodín a včelstiev a vzdelávanie verejnosti o bezpečnom pohybe v prírode.