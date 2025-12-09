Dve autá za skoro milión eur. Vnútro sa po rokoch sporov dostane k „obrnencom“ z čias Hamrana

Ako rezort informoval, autá určené pre Útvar osobitného určenia Prezídia Policajného zboru sú dôležitou súčasťou vybavenia polície, a preto nemôžu zostať blokované niekoľko rokov v dôsledku sporu medzi rezortom a dodávateľom. Ministerstvo pripomenulo, že v septembri 2022 bývalé vedenie uzatvorilo so spoločnosťou Effective CarService s.r.o. kúpnu zmluvu na dodanie dvoch balisticky chránených služobných vozidiel Toyota Land Cruiser. Rezort vnútra za predmetnú zákazku uhradil celú cenu 969 890 eur aj s DPH ešte pred dodaním vozidiel. Tie však neboli odovzdané, pretože colný úrad ich zadržal ako výrobky obranného priemyslu, na ktoré je potrebná špeciálna licencia.
„Po dlhých a náročných rokovaniach a aj vďaka ústretovosti spoločnosti Effective CarService sa nám podarilo nájsť legálne, hoci právne mimoriadne komplikované riešenie, ktoré umožní, aby sa ministerstvo vnútra konečne dopracovalo k dvom obrneným vozidlám, za ktoré bolo zaplatené pred tromi rokmi. Významným benefitom je, že vďaka tejto dohode rezort získa aj jedno motorové vozidlo navyše,“ uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Doplnil, že významným benefitom urovnania sporu je skutočnosť, že rezort v rámci dohody získa kompenzáciu v hodnote takmer 150-tisíc eur s DPH. Kompenzácia sa započíta na zmluvnú pokutu a úroky z omeškania voči spoločnosti Effective CarService.Čítajte viac Namiesto 50-tisíc 600-tisíc eur. Policajti chcú vyššie platy, nie antistresové loptičky so Šutajom Eštokom, kritizuje SaS. Vnútro hovorí o investícii
Ministerstvo vnútra vo veci nákupu nepriestrelných áut v hodnote dvoch miliónov eur, ktorý uskutočnil bývalý policajný prezident Štefan Hamran, pôvodne viedlo súdny spor. Jeho pokračovania by však podľa rezortu ohrozilo operatívne možnosti Útvaru osobitného určenia.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte v júni 2024 uviedol, že bývalý policajný prezident Štefan Hamran v roku 2022 rozhodol o kúpe dvoch nepriestrelných áut v hodnote 969 890 eur pre policajný útvar osobitného určenia. Rezort pod novým vedením však od zmluvy odstúpil, pretože autá boli dodané oneskorene, nemali ukončené colné konanie a stále sa nachádzali v colnom sklade. Neskôr podľa ministra bývalý šéf polície rozhodol o kúpe ďalších dvoch áut za 998 839 eur od rovnakého dodávateľa. Tie rezortu podľa Šutaja Eštoka neboli dodané napriek tomu, že peniaze za všetky štyri autá boli vyplatené dopredu.
Keďže opancierované autá spadajú do kategórie vojenského materiálu, na ktorého predaj dodávacia spoločnosť nemala licenciu, podľa Šutaja Eštoka im ju vystavil samotný Hamran namiesto ministerstva hospodárstva, ktoré má na to právomoc. V tejto veci preto minister vnútra avizoval trestnoprávne kroky. Hamran v reakcii ešte v júni minulého roku zdôraznil, že nákupy preveroval Úrad pre verejné obstarávanie alebo odbor kontroly rezortu vnútra. Zároveň poprel, že by dodávateľovi áut vydal certifikát na predaj vojenského materiálu.Čítajte viac Príde si na tisíce mesačne. Holečková má nového asistenta, stal sa ním policajný exprezident Hamran