„Dvojka“ gangu sátorovcov Kádár dostal za vraždy 20-ročný trest väzenia

Špecializovaný trestný súd odsúdil Kádára v roku 2019 na trest 25 rokov väzenia, pričom Najvyšší súd SR mu následne pridal aj trest prepadnutia majetku. Bol totiž uznaný za vinného za členstvo v zločineckej skupine a účasti na troch vraždách. Odsúdený, ktorý býva niekedy označovaný aj za „dvojku“ skupiny, však uspel s návrhom na povolenie obnovy konania a následne mu ŠTS v auguste tohto roku uložil nový trest 20 rokov väzenia. Dnešné rozhodnutie NS SR je právoplatné.
Skupina sátorovcov páchala násilnú a ekonomickú trestnú činnosť v Dunajskej Strede, v okresoch Galanta a Komárno, ale aj na iných miestach na území Slovenska a Maďarska od roku 1999 až do roku 2010. Šéfa skupiny Lajosa Sátora zavraždili vlastní ľudia v decembri 2010 a jeho telo opakovane premiestňovali, aby ho polícia nenašla. Sátorovci súperili o priestor s gangom pápayovcov, ktorí v marci 1999 zomreli pri streľbe v bare Fontána v Dunajskej Strede. Strelcov si údajne objednal Sátor. Zločineckej skupine sa pripisuje zodpovednosť za smrť minimálne 80 ľudí.Čítajte viac Najbrutálnejší gang na Slovensku: „Dvojke“ sátorovcov Kádarovi skrátili trest. Skupine sa pripisuje zodpovednosť za najmenej 80 vrážd