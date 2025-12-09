Pravda Správy Domáce Potvrdené. Najdlhší tunel na Slovensku otvoria v decembrovom termíne

Potvrdené. Najdlhší tunel na Slovensku otvoria v decembrovom termíne

Diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline sprevádzkujú pre motoristov v avizovanom termíne pred Vianocami 22. decembra.

09.12.2025 11:47
debata (2)

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) to potvrdila na sociálnej sieti s tým, že v uvedený deň budú pred odovzdaním tunela do užívania tradične strihať pásku. Bude môcť byť pri tom aj vybraný zástupca širokej verejnosti, prihlásiť sa treba do 15. decembra.

Minister Ráž: Tunel Višňové je takmer hotový
Video

Celý úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala má dĺžku 13,5 kilometra, z toho samotný tunel Višňové 7,5 kilometra. Tunel sa tak po otvorení stane najdlhším domácim cestným tunelom. Diaľničný úsek bude súčasťou prepojenia Bratislavy a Košíc na D1 a po sprevádzkovaní odľahčí cestu prvej triedy I/18 v okolí Strečna.

Hasiči a záchranári si 3. decembra vyskúšali zásah pri simulovanej nehode v tuneli Višňové. Išlo o ďalšiu skúšku pred plánovaným otvorením tunela.

tunel Višňové betonáž Čítajte viac Vianočný darček pre motoristov: Tunel Višňové zrejme otvoria po 27 rokoch od prvého vrtu. V akom stave je arbitráž?
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #NDS #diaľnica D1 #Národná diaľničná spoločnosť #tunel Višňové
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"