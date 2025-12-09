Pravda Správy Domáce Súd zamietol sťažnosť Šutaja Eštoka, ktorou chcel zvrátiť pokutu 90-tisíc eur

Mestský súd v Bratislave v utorok zamietol návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), ktorým sa snažil zvrátiť 90-tisícovú pokutu za jeho slová o policajtoch okolo Jána Čurillu.

09.12.2025 12:10
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas)
Informoval o tom advokát čurillovcov Peter Kubina. „Práve sme z elektronickej schránky prevzali uznesenie Mestského súdu Bratislava IV z dnešného dňa, ktorým zamietol návrhy žalovaného Matúša Šutaja Eštoka na určenie neúčinnosti elektronického doručovania a zrušenie rozsudku pre zmeškanie v spore o ochranu osobnosti s Jánom Čurillom a spol. ako nedôvodné,“ napísal Kubina na sociálnej sieti.

