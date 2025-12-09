Pravda Správy Domáce Presne mesiac od Pezinka: Na Liptove sa skoro zrazil rýchlik s nákladným vlakom, ubrzdili pár metrov oproti sebe

Na Liptove v úseku Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok došlo v utorok na železnici k mimoriadnej udalosti. Na trati sa oproti sebe ocitol osobný a nákladný vlak.

09.12.2025 12:36 , aktualizované: 12:50
vlaky liptov Foto:
Na Liptove došlo v utorok 9. decembra 2025 takmer k zrážke dvoch vlakov.
Zastavili pár metrov od seba, k zrážke nedošlo. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček pre uviedol, že vlaku Ex 609 sa podarilo bezpečne zastaviť pred oproti idúcim nákladným vlakom.

Okolnosti prípadu súvisia podľa Bačeka s riadením vlakovej dopravy v kompetencii manažéra železničnej infraštruktúry.

ZSSK na sociálnej sieti informuje, že v dôsledku tejto udalosti niektoré vlaky meškajú alebo sú odrieknuté. „Upozorňujeme cestujúcich, že v dôsledku tejto mimoriadnosti môže dochádzať k meškaniam vlakov na dotknutej trati. Cestujúcich prosíme, aby pri plánovaní cesty sledovali aktuálne informácie o prevádzke na našich komunikačných kanáloch,“ uviedol Baček.

U udalosti došlo presne mesiac od zrážky vlakov pri Pezinku. 9. novembra sa zranilo 79 ľudí (60 ľahko, 13 hospitalizovaných). Zrazili sa rýchlika Tatran s vlakom REx 1814, dôvodom bol prejazd na červenú. Pre zrážku minister Jozef Ráž (nom. Smeru) odvolal vedenie Železníc Slovenskej republiky. Ponúkol aj svoju demisiu, ktorú ale premiér Robert Fico neprijal.

