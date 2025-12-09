Presne mesiac od Pezinka: Na Liptove sa skoro zrazil rýchlik s nákladným vlakom, ubrzdili pár metrov oproti sebe

Zastavili pár metrov od seba, k zrážke nedošlo. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček pre uviedol, že vlaku Ex 609 sa podarilo bezpečne zastaviť pred oproti idúcim nákladným vlakom.
Okolnosti prípadu súvisia podľa Bačeka s riadením vlakovej dopravy v kompetencii manažéra železničnej infraštruktúry.
ZSSK na sociálnej sieti informuje, že v dôsledku tejto udalosti niektoré vlaky meškajú alebo sú odrieknuté. „Upozorňujeme cestujúcich, že v dôsledku tejto mimoriadnosti môže dochádzať k meškaniam vlakov na dotknutej trati. Cestujúcich prosíme, aby pri plánovaní cesty sledovali aktuálne informácie o prevádzke na našich komunikačných kanáloch,“ uviedol Baček.
U udalosti došlo presne mesiac od zrážky vlakov pri Pezinku. 9. novembra sa zranilo 79 ľudí (60 ľahko, 13 hospitalizovaných). Zrazili sa rýchlika Tatran s vlakom REx 1814, dôvodom bol prejazd na červenú. Pre zrážku minister Jozef Ráž (nom. Smeru) odvolal vedenie Železníc Slovenskej republiky. Ponúkol aj svoju demisiu, ktorú ale premiér Robert Fico neprijal.