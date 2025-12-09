V ohrození každé piate dieťa. Mladistvých kriminálnikov za posledné roky výrazne pribudlo

Informovalo ministerstva spravodlivosti v súvislosti s nadrezortným stretnutím na pôde MS, ktorého hlavnými témami boli odhaľovanie trestnej činnosti v online prostredí, nárast radikalizácie a extrémizmu medzi páchateľmi do 21 rokov či systematická práca so zradikalizovanou mládežou.
Dalibor Skladan z tlačového oddelenia priblížil, že experti z rezortov spravodlivosti, vnútra a školstva, ako aj Generálnej prokuratúry SR, akademickej obce a tretieho sektora diskutovali o spoločných riešeniach zameraných na zvýšenie účinnej nápravy detí ako páchateľov rôznych deliktov. Ozrejmil, že psychológovia upozorňujú na zhoršenú atmosféru na školách po tragickom útoku v Spišskej Starej Vsi. Odborníci zdôrazňujú, že práca s deťmi v tejto oblasti má byť dlhodobá a systematická.
Alarmujúca je podľa MS aj situácia v zahraničí. „Podľa skúseností zo škandinávskych krajín je ohrozený približne každý štvrtý študent, u nás zatiaľ každý piaty,“ upozornil komisár pre deti Jozef Mikloško. Zároveň zdôraznil potrebu výmeny informácií medzi zodpovednými subjektami.
Ako uviedol generálny riaditeľ sekcie restoratívnej a alternatívnej justície MS Daniel Petričko, je potrebné dbať na to, aby sa deťom zabránilo skĺznuť do trestnoprávnej roviny. „S deťmi sa musí pracovať kontinuálne, pričom súdy a orgány činné v trestnom konaní by mali vstupovať do procesu až v krajnom prípade,“ vysvetlil.
Riaditeľ Inklucentra Viktor Križo zdôraznil potrebu aplikácie rôznych programov s prvkami restoratívnej justície. Zástupca Generálnej prokuratúry SR Peter Šufliarsky potvrdil záujem o riešenie tejto problematiky a dodal, že tento problém má nadrezortný charakter a netýka sa iba oblasti školstva.
„Deti sú naša budúcnosť, na ktorú musíme myslieť. Ak dieťa zíde z cesty, systém by ho primárne nemal karhať, ale nasmerovať ho na cestu vedenia riadneho života. Včasná diagnostika a zásah štátu sú kľúčovými nástrojmi v boji proti radikalizácii detí,“ dodalo MS.