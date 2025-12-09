Bratislavská nemocnica ide hromadne prepúšťať, priznala „náročné obdobie“. Nové vedenie má rok

Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná, a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti. TASR o tom informovali z nemocnice.
„V súlade so zákonom sme informovali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o zámere hromadného prepúšťania približne 90 zamestnancov. Po ohlásení tohto zámeru intenzívne pracujeme na využití všetkých možností smerujúcich k zmierneniu jeho dopadov. Našou prioritou je zachovať kvalitnú starostlivosť v rozsahu, ktorý nám umožňuje aktuálne platné finančné krytie od jednotlivých zdravotných poisťovní. Presnú štruktúru výkonov po reprofilizácii však nateraz nie je možné konkretizovať,“ ozrejmila UNsP.Čítajte viac Visolajský vyzval vymeniť vedenie UNB, upozorňuje na kolaps najväčšej štátnej nemocnice
Nemocnica zdôraznila, že pokračuje vo svojej činnosti. Rehoľa ako zriaďovateľ podľa nej chce vzhľadom na dlhoročnú tradíciu nemocnicu za každú cenu zachovať. „Akonáhle budú prijaté ďalšie konkrétne rozhodnutia, budeme o nich verejnosť informovať,“ dodala UNsP.
Vedomí si pochybení
Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že s vedením nemocnice intenzívne komunikuje. „Vedenie tejto neštátnej nemocnice si je vedomé pochybení, ku ktorým došlo v roku 2024 pri vykazovaní zdravotnej starostlivosti zdravotným poisťovniam zo strany nemocnice, a prijíma opatrenia na ich odstránenie,“ ozrejmil rezort.
Základom komunikácie medzi MZ a vedením nemocnice je podľa jeho slov ozrejmenie aktuálneho vývoja financovania ústavnej zdravotnej starostlivosti. „Konkrétne bolo vedenie nemocnice informované, že v zmysle Memoranda o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti boli konsenzuálne celým sektorom schválené základné sadzby za DRG relevantnú produkciu, ktoré sú naprieč úhradovými skupinami nemocníc vyššie o 15 percent. Vedenie nemocnice bolo zároveň informované, že s cieľom stabilizovať a zrovnoprávniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa v roku 2026 končí obdobie, keď existovali veľké rozdiely v platbách za ústavnú zdravotnú starostlivosť medzi nemocnicami v rovnakej úhradovej skupine, ako aj rozdiely medzi administratívne určenou a skutočnou platbou od zdravotných poisťovní,“ vysvetlilo MZ.
Podľa predbežných záverov rokovaní by malo vedenie nemocnice zohľadniť poskytnuté informácie vo svojich nákladových kalkuláciách a okamžite začať rokovania so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami o skladbe výkonov, ktoré poistenci zdravotných poisťovní potrebujú a prispôsobiť svoju skladbu zdravotnej starostlivosti disponibilným zdrojom verejného zdravotného poistenia, ozrejmil rezort.
Nové vedenie
Milosrdní majú od minuloročného októbra nové vedenie. Novými konateľmi nemocnice sa vtedy stali Zoltán Fekete a Tibor Köszeghy, ktorý je zároveň aj novým riaditeľom nemocnice. Vo funkcii vymenil Juraja Longauera.
Köszeghy vlani uviedol, že jeho prioritou je budovať dobré pracovné prostredie i kvalitné medziľudské vzťahy. „Beriem toto poverenie so všetkou vážnosťou, rešpektom, pokorou, pocitom veľkej zodpovednosti za toto rehoľné dielo. Doterajšie skúsenosti ma naučili, že to najcennejšie, čo môže podnik či organizácia mať, sú jej zamestnanci. Cez toto poznanie sa budem každý deň pozerať na Vás, na našu spoločnú prácu,“ povedal nový riaditeľ. Fekete sa chcel v zmysle nového poverenia snažiť efektívne spájať bratislavské prostredie milosrdných bratov s ich centrálou provincie so sídlom vo Viedni.
Milosrdní bratia zároveň zdôraznili, že nemocnica zostáva v správe rehole. „Nemocnica v centre Bratislavy je a naďalej bude vedená milosrdnými bratmi a týmto chcem navždy vyvrátiť akékoľvek fámy či úvahy o jej prechode do rúk iného majiteľa. Kladieme dôraz na pojem milosrdní (bratia), teda nemocnica naďalej zostáva svojím charakterom kresťansko-katolíckym zariadením,“ uviedol provinciál Rakúskej provincie Saji Mullankuzhy.