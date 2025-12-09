Fico: Návšteva prezidenta Azerbajdžanu je krokom k posilneniu spojenectva

V diskusii hovorili o rozvoji hospodárskych vzťahov, najmä o energetike. Fico pri tom poukázal na to, že Azerbajdžan je dôležitým partnerom pri diverzifikácii zdrojov plynu a jeho prepravných trás. „Táto úloha je ešte dôležitejšia v kontexte tzv. RePowerEU, ktorého cieľom je zastavenie dovozu ruského plynu do EÚ do konca roka 2027,“ zdôraznil premiér.
Témou rozhovoru bola aj spolupráca v obrannom priemysle, taktiež spolupráca slovenských a azerbajdžanských ozbrojených síl v oblasti vojenského vzdelávania, výcviku či cvičení. Dotkli sa aj spolupráce v oblasti dopravy.
V rozhovore predsedu vlády SR a prezidenta Azerbajdžanu rezonovali aj medzinárodné udalosti vrátane vzťahov Azerbajdžanu s Arménskom. Fico Alijevovi v tejto súvislosti zablahoželal k podpisu mierovej deklarácie medzi Azerbajdžanom a Arménskom v auguste tohto roku. Pri téme vývoja situácie na Ukrajine slovenský premiér zdôraznil podporu mierovým iniciatívam. Rovnako podčiarkol, že násilná zmena hraníc nesmie byť novým štandardom.Čítajte viac Pellegrini, Raši a Fico privítajú doživotného prezidenta. Vládcu, ktorý prinútil Putina, aby sa ospravedlnil
Počas stretnutia slovenskej a azerbajdžanskej delegácie na Úrade vlády SR v Bratislave boli podpísané aj viaceré memorandá. Rezorty diplomacie podpísali memorandum o spolupráci v konzulárnych veciach, príslušné orgány potravinovej a veterinárnej správy oboch štátov podpísali memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti zdravia zvierat a bezpečnosti potravín.Čítajte viac Slovensko a Azerbajdžan sú spriatelené krajiny a strategickí partneri, zhodli sa Pellegrini a Alijev
Memorandum o porozumení podpísali zástupcovia ministerstiev kultúry oboch krajín, rovnako memorandum o porozumení podpísali zástupcovia Agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania Azerbajdžanskej republiky (KOBIA) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Azerbajdžanský minister obranného priemyslu Vugar Mustafayev a podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) podpísali protokol o zámere spolupráce medzi Ministerstvom obranného priemyslu Azerbajdžanskej republiky a Ministerstvom obrany SR.
Prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev absolvoval v pondelok (8. 12.) a utorok dvojdňovú oficiálnu návštevu SR, v rámci ktorej sa stretol s najvyššími predstaviteľmi našej krajiny.