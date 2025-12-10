Naozaj nás čaká storočná zima? Polárny vortex spôsobil ošiaľ. Odborník vysvetľuje, ako sa jav správa

Polárny vír alebo polárny vortex je najväčší atmosférický vír a meteorológovia ho zvyknú označovať aj ako cirkumpolárny vír. „Tvorí ho prevažne západné prúdenie vzduchu okolo geografických pólov, v stredných a vysokých zemepisných šírkach, a to vo vyšších vrstvách troposféry a v stratosfére,“ uviedol Faško pre Pravdu.
Hoci troposférický vír existuje celoročne, najvýraznejší je v zime, keď je v jeho centre najstudenší vzduch. Ako odborník ďalej vysvetlil, stratosférický vír zase siaha od horného okraja takzvanej tropopauzy do vyšších hladín stratosféry a existuje striedavo na príslušnej pologuli. „Vytvára sa na jeseň blížiacej sa zimnej sezóny príslušnej pologule a mal by trvať do jari,“ pokračoval klimatológ.Čítajte viac Klimatológ: pred desiatkami rokov sme počítali aj s ochladzovaním planéty. Počasie už do konca storočia stabilné nebude
Abnormálne chladná zima?
Aj klimatológ zaznamenal, že o polárnom víre sa v posledných mesiacoch hovorí o čosi viac. K jeho popularite zrejme prispeli aj vyjadrenia šéfa ruského štátneho plynárenského molochu Gazprom Alexeja Millera. Ten tvrdí, že európska časť zeme sa musí pripraviť na „teplotné anomálie“ a Rusi od Murmansku na severe po Krasnodar na juhu na teploty okolo mínus 25 stupňov.
„Počasie pozorne sledujeme každý deň. Vo vedení Gazpromu máme mnoho máp naznačujúcich výchylku od normálnych teplôt. Vieme, že chladná zima prichádza raz za desať rokov a jeden raz za dvadsať rokov príde abnormálne chladná zima,“ vyhlásil Miller v októbri.
Nestabilný polárny vír podporuje podľa klimatológa počas zimy prieniky studeného vzduchu z vysokých do nižších zemepisných šírok.
„Pretože o vývoji počasia v blížiacej sa zime sa v médiách objavujú správy už na konci leta a potom v priebehu celej jesene, vplyv horšie organizovaného polárneho víru môže slúžiť ako prostriedok na šírenie informácií o blížiacej sa studenej zime. V posledných mesiacoch rovnakú úlohu v týchto úvahách plnila chladnejšia fáza juhopacifickej oscilácie La Niňa,“ hovorí Faško.
Ako sa vortex správa
Štandardná podoba polárneho víru na začiatku zimy sa pritom podľa neho zle vytvára nielen teraz, ale bolo to tak aj v predchádzajúcich rokoch. Ak hovoríme o vplyve El Nińo/La Nińa, v odborných analýzach sa podľa klimatológa uvádza, že vplyv juhopacifickej oscilácie na počasie v Európe je neurčitý.
„Jednoznačnejšie sa prejavuje v iných častiach sveta. Vplyv stability polárneho víru už môže byť v Európe viac konkrétny,“ pokračoval.
Výraznosť a prejavy polárneho vortexu môžu podľa Faška súvisieť s charakterom takzvaného dýzového prúdenia, ktoré sa označuje aj ako jet stream. „Stabilný polárny vír súvisí so súdržnejším a menej meandrujúcim dýzovým prúdením. Toto bráni prepadávaniu studeného vzduchu z vysokých zemepisných šírok do nižších zemepisných šírok,“ vysvetlil odborník.
Klimatológ poukázal, že počasie je vtedy aj u nás štandardnejšie a bez výrazných teplotných kolísaní. Naopak, slabý polárny vír súvisí s viac meandrujúcim dýzovým prúdením.
„Toto podporuje výnimočnejšie prejavy počasia, okrem iného s výraznejšími teplotnými výkyvmi, podobnými, aké sme zažili aj u nás v posledných týždňoch. Slabší polárny vír môže byť dôsledkom jeho prirodzenej premenlivosti, prispieva k nemu aj náhle oteplenie stratosféry, ale aj klimatická zmena,“ ozrejmil. K stabilite polárneho víru však podľa Faška neprispieva ani razantnejšie otepľovanie Arktídy.
Aká bude zima u nás
Kým nemecké médiá informovali o príchode mrazivého šoku, Francúzi písali o hibernácii Európy. Portál Severe Weather naznačoval, že by mohla prísť zima, na akú si spomínajú len staršie generácie. „Predpoveď pre prelom rokov naznačuje vysokú pravdepodobnosť chladnejšej zimy v častiach Spojených štátov, Kanade a čiastočne tiež v Európe. Pod vplyvom niekoľkých oceánskych a atmosférických faktorov sa dá povedať, že sa chystá zimná sezóna ako za starých čias,“ uviedla stránka.
Faško poukázal, že prechodný prienik studeného vzduchu pri nestabilnom polárnom víre môže smerovať aj do niektorej časti Európy. Vzhľadom na veľkosť štátov by však nešpecifikoval, ktorý z nich môže byť javom najviac zasiahnutý. Častejšie podľa neho tieto situácie zaznamenávajú napríklad v Severnej Amerike.
Aké budú teda nadchádzajúce mesiace v našich končinách? „Zima 2025/2026 ako celok, to znamená spolu všetky tri zimné mesiace – december až február, by mohla mať u nás pre niektoré charakteristiky teploty vzduchu kladné odchýlky od dlhodobého priemeru,“ spresnil klimatológ.
Už teraz je možné povedať, že javy súvisiace s týmto atmosférickým útvarom ovplyvnia aj mesiace po zime. „Zmeny, ktorým môže podliehať polárny vír v priebehu zimy, môžu spôsobiť výraznejšie výkyvy teploty vzduchu na jar, čo môže podporovať riziko poškodenia rozvíjajúcej sa vegetácie,“ poukázal Faško.
Keďže ľudstvo nezakročilo včas, počas zimy treba rátať aj s prejavmi klimatických zmien. Neštandardné prejavy počasia majú totiž vo svete tendenciu pribúdať. „Môžu sa prejaviť aj v zimnej sezóne 2025/2026 a možno aj preto je téma polárneho víru v posledných rokoch v médiách taká atraktívna,“ dodal odborník.