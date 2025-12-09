Pri Kechneci sa zrazil kamión s autom, v opatere lekárov skončilo dieťa

Na križovatke cesty I/17 a odbočky na čerpaciu stanicu pri obci Kechnec v okrese Košice-okolie došlo k zrážke osobného a nákladného vozidla.
Foto: FB/Polícia SR
Auto po dopravnej nehode v Kechneci v utorok 9 decembra 2025.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vo vozidle sa nachádzalo aj dieťa, ktoré je aktuálne pri vedomí a v starostlivosti záchranárov,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a počítali so zdržaním.
