Pri Kechneci sa zrazil kamión s autom, v opatere lekárov skončilo dieťa

Na križovatke cesty I/17 a odbočky na čerpaciu stanicu pri obci Kechnec v okrese Košice-okolie došlo k zrážke osobného a nákladného vozidla.

09.12.2025 17:04
Auto po dopravnej nehode v Kechneci v utorok 9 decembra 2025.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vo vozidle sa nachádzalo aj dieťa, ktoré je aktuálne pri vedomí a v starostlivosti záchranárov,“ uviedla polícia. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a počítali so zdržaním.

