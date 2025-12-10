Trikrát a dosť. Poslanci pokračujú v debate o novele Trestného zákona. Opäť v skrátenom legislatívnom konaní

Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.Čítajte viac Parlament za tri týždne schválil dva zákony. Schôdza sa môže ťahať až do Vianoc, Huliakovci avizujú, že nebudú ticho
V stredu poobede by sa mal parlament venovať opozičným návrhom na odvolanie viacerých ministrov aj návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde.