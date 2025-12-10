Pravda Správy Domáce Trikrát a dosť. Poslanci pokračujú v debate o novele Trestného zákona. Opäť v skrátenom legislatívnom konaní

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali stredajšie rokovanie 43. schôdze. Pokračujú v debate o vládnej novele Trestného zákona. Návrh je aktuálne v prvom čítaní. Rozprava je skrátená na 12 hodín. Rokuje sa o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Pri drobných krádežiach sa má opäť zaviesť pravidlo trikrát a dosť
Novela je z dielne ministerstva spravodlivosti. Pri drobných krádežiach sa ňou má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Páchatelia majú byť potrestaní odňatím slobody až na dva roky po tom, ako trikrát po sebe za jeden rok spáchajú obdobný priestupok proti majetku.

V stredu poobede by sa mal parlament venovať opozičným návrhom na odvolanie viacerých ministrov aj návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde.

