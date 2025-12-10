Pravda Správy Domáce Rušňovodiči odmietajú kamery, varujú pred rizikom narušenia dopravy

Rušňovodiči odmietajú kamery, varujú pred rizikom narušenia dopravy

Rušňovodiči na Slovensku majú obavy z plánovaného zavedenia kamerového systému na kontrolu ich práce. Toto opatrenie podľa nich neodstráni systémové problémy na železnici, no môže sa stať, že časť rušňovodičov nebude ochotná nastupovať do služby. V pondelok (8. 12.) preto Federácia strojvodcov SR zaslala ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru) otvorený list.

10.12.2025 10:31
debata (9)
Ráž ukázal kľúčové zábery zo zrážky vlakov pri Pezinku
Video

„Zásadne odmietame výkon našej profesie pod dohľadom kamerového systému. Máme za to, že zavedenie tohto opatrenia, schváleného vládou SR dňa 3. decembra 2025, je neprimerané, finančne nákladné, a nebude plniť preventívnu funkciu,“ uviedli rušňovodiči v liste. Kamerový dohľad podľa nich neodstráni systémové problémy železničnej infraštruktúry, no prehĺbi nedôveru a psychickú záťaž rušňovodičov.

Zrážka vlakov pri Pezinku Čítajte viac Zlyhanie štátu? Nehoda vlakov pri Pezinku odhalila chaos a nefunkčné systémy, odborníci bijú na poplach

Zavedenie kamier ako riešenie by podľa Federácie strojvodcov SR ešte viac oslabilo dôstojnosť profesie rušňovodiča a prehĺbilo by existujúci problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Kamery by taktiež narušili pracovné prostredie, čoho následkom by bol ďalší odlev skúsených rušňovodičov a zníženie atraktívnosti tohto povolania pre nových uchádzačov. Ako diskriminačné vníma federácia zavedenie kamier iba pre časť dopravcov, čím sa podľa nej vytvára kategória druhotriednych rušňovodičov.

kolaz rozhovor AROS Čítajte viac Železničiari varujú pred kolapsom. Slovensko nemá čo voziť, šéf asociácie železničiarov: Každý vlak nahradí 50 kamiónov, štát musí zasiahnuť

Železničiari zároveň proti zavedeniu kamerového systému sledujúceho prácu rušňovodiča spustili petíciu. S jej pomocou chcú vyjadriť odmietavé stanovisko rušňovodičov naprieč celým Slovenskom, iniciovať apolitický odborný dialóg a nasmerovať investície do opatrení, ktoré posilnia reálnu bezpečnosť železníc.

Autentické zábery, z ktorých mrazí. Takto vyzeral zásah v Pezinku po zrážke vlakov
Video

Rušňovodiči upozornili, že samotné kamery nezvýšia bezpečnosť. Kľúčovými problémami sú podľa nich zastaraná infraštruktúra, absencia zabezpečovacieho zariadenia, nedostatočná kvalita rádiovej komunikácie a technický stav vozidiel. Ako alternatívy s reálnym bezpečnostným prínosom navrhujú najmä dôsledné nasadenie ETCS, doplnenie návestidiel v rizikových úsekoch, zlepšenie technického stavu vozidiel a posilnenie odborného výcviku.

vlak Čítajte viac Mesiac od Pezinka: Na Liptove sa skoro zrazil rýchlik s nákladným vlakom, ubrzdili pár metrov oproti sebe. PS: Ráž musí odstúpiť

„Sme presvedčení, že existujú účinnejšie a dôveryhodnejšie spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Kontrola prostredníctvom kamier je neprimeraným zásahom, ktorý nerieši systémové príčiny problémov – podfinancovanie infraštruktúry, zastarané technológie a nevyhovujúce pracovné podmienky,“ uviedol v otvorenom liste prezident Federácie strojvodcov SR Ľubomír Kontúr.

Facebook X.com 9 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #rušňovodiči #Jozef Ráž ml.
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"