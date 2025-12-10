Rušňovodiči odmietajú kamery, varujú pred rizikom narušenia dopravy

„Zásadne odmietame výkon našej profesie pod dohľadom kamerového systému. Máme za to, že zavedenie tohto opatrenia, schváleného vládou SR dňa 3. decembra 2025, je neprimerané, finančne nákladné, a nebude plniť preventívnu funkciu,“ uviedli rušňovodiči v liste. Kamerový dohľad podľa nich neodstráni systémové problémy železničnej infraštruktúry, no prehĺbi nedôveru a psychickú záťaž rušňovodičov.Čítajte viac Zlyhanie štátu? Nehoda vlakov pri Pezinku odhalila chaos a nefunkčné systémy, odborníci bijú na poplach
Zavedenie kamier ako riešenie by podľa Federácie strojvodcov SR ešte viac oslabilo dôstojnosť profesie rušňovodiča a prehĺbilo by existujúci problém s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Kamery by taktiež narušili pracovné prostredie, čoho následkom by bol ďalší odlev skúsených rušňovodičov a zníženie atraktívnosti tohto povolania pre nových uchádzačov. Ako diskriminačné vníma federácia zavedenie kamier iba pre časť dopravcov, čím sa podľa nej vytvára kategória druhotriednych rušňovodičov.Čítajte viac Železničiari varujú pred kolapsom. Slovensko nemá čo voziť, šéf asociácie železničiarov: Každý vlak nahradí 50 kamiónov, štát musí zasiahnuť
Železničiari zároveň proti zavedeniu kamerového systému sledujúceho prácu rušňovodiča spustili petíciu. S jej pomocou chcú vyjadriť odmietavé stanovisko rušňovodičov naprieč celým Slovenskom, iniciovať apolitický odborný dialóg a nasmerovať investície do opatrení, ktoré posilnia reálnu bezpečnosť železníc.
Rušňovodiči upozornili, že samotné kamery nezvýšia bezpečnosť. Kľúčovými problémami sú podľa nich zastaraná infraštruktúra, absencia zabezpečovacieho zariadenia, nedostatočná kvalita rádiovej komunikácie a technický stav vozidiel. Ako alternatívy s reálnym bezpečnostným prínosom navrhujú najmä dôsledné nasadenie ETCS, doplnenie návestidiel v rizikových úsekoch, zlepšenie technického stavu vozidiel a posilnenie odborného výcviku.Čítajte viac Mesiac od Pezinka: Na Liptove sa skoro zrazil rýchlik s nákladným vlakom, ubrzdili pár metrov oproti sebe. PS: Ráž musí odstúpiť
„Sme presvedčení, že existujú účinnejšie a dôveryhodnejšie spôsoby, ako zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Kontrola prostredníctvom kamier je neprimeraným zásahom, ktorý nerieši systémové príčiny problémov – podfinancovanie infraštruktúry, zastarané technológie a nevyhovujúce pracovné podmienky,“ uviedol v otvorenom liste prezident Federácie strojvodcov SR Ľubomír Kontúr.