Ďalšia rana pre železnice: V Bratislave sa vykoľajil vlak súkromného prepravcu

Informuje o tom facebooková skupina Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR, podľa ktorej došlo k vykoľajeniu na spojovacej koľaji. Vykoľajenie vlaku už potvrdil aj hovorca dopravcu Emil Sedlařík.
K vykoľajeniu došlo pri posune jednotky. „V koľajisku bola výpravcom prehodená výhybka, čo spôsobilo vykoľajenie. Na palube v tej chvíli neboli žiadni cestujúci a nedošlo k zraneniu,“ uviedol Sedlařík.
Železničná spoločnosť Slovensko informuje na sociálnej sieti, že pre túto udalosť meškajú niektoré vlaky.