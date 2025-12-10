Pravda Správy Domáce Ďalšia rana pre železnice: V Bratislave sa vykoľajil vlak súkromného prepravcu

V Bratislave na Hlavnej stanici sa vykoľajil vlak, ide o súpravu súkromného prepravcu Leo Express.

10.12.2025 10:54 , aktualizované: 11:43
Informuje o tom facebooková skupina Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR, podľa ktorej došlo k vykoľajeniu na spojovacej koľaji. Vykoľajenie vlaku už potvrdil aj hovorca dopravcu Emil Sedlařík.

K vykoľajeniu došlo pri posune jednotky. „V koľajisku bola výpravcom prehodená výhybka, čo spôsobilo vykoľajenie. Na palube v tej chvíli neboli žiadni cestujúci a nedošlo k zraneniu,“ uviedol Sedlařík.

Železničná spoločnosť Slovensko informuje na sociálnej sieti, že pre túto udalosť meškajú niektoré vlaky.

