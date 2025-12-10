Pravda Správy Domáce ÚOO verzus Šutaj Eštok. Ministerstvu vnútra potvrdili za čurillovcov ďalšiu pokutu

ÚOO verzus Šutaj Eštok. Ministerstvu vnútra potvrdili za čurillovcov ďalšiu pokutu

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v rámci odvolacieho konania potvrdil pokutu pre Ministerstvo vnútra vo výške 70 000 eur, ktorú mu uložil v prvostupňovom konaní. Odvolanie MV tak zamietol.

10.12.2025 11:09
debata (10)

Ministerstvo dostalo pokutu za to, že vydalo personálny rozkaz voči skupine policajtov bez súhlasu úradu, hoci si ho zákon vyžadoval. Tým sa podľa úradu MV dopustilo správneho deliktu. Vyplýva to z rozhodnutia ÚOO. Upozornili na to Denník N a Aktuality.sk.

Šutaj Eštok rešpektuje rozhodnutie súdu pri Ďurkovi, avizuje kasačnú sťažnosť
Video

V napadnutom rozhodnutí prvostupňový správny orgán konštatoval, že personálne rozkazy boli vydané v čase, keď bola u jednotlivých oznamovateľov účinná ochrana podľa zákona o ochrane oznamovateľov, ktorú im udelil prokurátor. Personálne rozkazy sa týkali preradenia policajtov na okresné polície. Podľa medializovaných informácií išlo o policajtov zo skupiny tzv. čurillovcov.

Matúš Šutaj Eštok Čítajte viac Súd zamietol návrh Šutaja Eštoka na zrušenie kontumačného rozsudku. Nič iné som ani nečakal, odkázal minister

ÚOO už v minulosti uložil MV pokutu 90 000 eur za to, že minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, tzv. čurillovcov. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň. MV sa neskôr voči tomuto rozhodnutiu odvolalo z dôvodu, že rozhodnutie podľa neho obsahovalo viaceré nedostatky a najmä nesprávne právne posúdenie veci. Neskôr však ÚOO v rámci odvolacieho konania prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Facebook X.com 10 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #ministerstvo vnútra #úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti #čurillovci
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"