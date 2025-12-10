Vláda schválila predaj polikliniky v Žiline za 2,6 milióna eur. Fico obsadil pozíciu splnomocnenca pre jadro

Celková zostatková hodnota majetku ŽP Žilina je vo výške 1,292 milióna eur, celková všeobecná hodnota majetku ŽP Žilina stanovená znaleckým posudkom je vo výške 1,576 milióna eur bez DPH. Majetok ŽP Žilina je v súčasnosti využívaný ako zdravotné stredisko spoločnosťou Medcentrum na základe platnej nájomnej zmluvy s dohodnutou dobou nájmu na dobu určitú do konca tohto roka. „Po zmene vlastníckych vzťahov je predpoklad kontinuálneho pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb pre občanov daného regiónu,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré návrh na rokovanie vlády predložilo.Čítajte viac Slovensko má kriticky nízky počet zdravotníkov, rezort navrhuje opatrenia
ŽSR uskutočnili verejné ponukové konanie na nehnuteľnosti formou elektronickej aukcie v auguste a septembri minulého roka. Komisia ŽSR na vyhodnotenie doručených cenových návrhov na predmetný majetok zasadla 12. septembra minulého roka a ako najvýhodnejšiu ponuku vyhodnotila cenový návrh spoločnosti Medcentrum medika vo výške 2,605 milióna eur bez DPH, ktorý bol zároveň jedinou doručenou ponukou.
Predajom majetku ŽSR získa finančne prostriedky, ktoré podľa materiálu použije prioritne na zlepšovanie stavu železničnej infraštruktúry, znižovanie tzv. odloženej údržby a na ďalšie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v jeho správe, na ktorých sa nachádza železničná dopravná cesta celoštátnych dráh alebo Východoslovenské prekladiská Čierna nad Tisou a Maťovce.