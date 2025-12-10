Po policajnej naháňačke a náraze zomrel pri Nitre vodič, na Liptove padli aj výstrely

Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky počas výkonu nočnej služby v utorok 9. decembra spozorovali motorové vozidlo Volkswagen Touareg, nachádzajúce sa v zjavne zlom technickom stave. Vozidlo mala viesť osoba, ktorá sa už opakovane dopustila protiprávneho konania a má kriminálnu minulosť. Lustráciou bolo zistené, že muž má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do júla 2028.
Hliadka sa rozhodla vodiča zastaviť a podrobiť kontrole technického stavu vozidla. Vodič však na zvukové a svetelné výzvy polície na zastavenie nereagoval a s vozidlom začal unikať. Po jazde v protismere náhle odbočil mimo vozovky na poľnú plochu, kde narazil do stromu. Následne z vozidla vybehol a dal sa na útek. Na opakované výzvy policajtov opäť nereagoval, preto boli použité varovné výstrely do vzduchu.
Muž utiekol do lesného porastu, v ktorom hliadka spozorovala na zemi ležiaceho muža. Ten odmietal spolupracovať a nereagoval na opakované výzvy polície, preto voči nemu boli použité donucovacie prostriedky. Jeho konanie vzbudzovalo dôvodné podozrenie, že je pod vplyvom omamných a psychotropných látok, skonštatovala polícia.
Po určitom čase muž začal javiť známky zhoršenia zdravotného stavu, mal slabé dýchanie a dochádzalo u neho k strate vedomia. Policajti privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci a do jej príchodu mu poskytovali prvotnú zdravotnú starostlivosť. Muža sa ale nepodarilo oživiť. Presná príčina smrti bude známa po súdno-lekárskej pitve.
Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre nariadil vykonanie kontroly a o udalosti bol vyrozumený Úrad inšpekčnej služby.
Výstrely na Liptove
Varovné výstrely museli použiť policajti z Liptovského Hrádku pred víkendovým zadržaním troch osôb, ktoré neuposlúchli výzvy na zastavenie. V ich vozidle našli plastové vrecúško s bielou kryštalickou látkou, ktoré bola zaslané na expertízne skúmanie. Informovala o tom v stredu žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Incident sa odohral v nedeľu krátko po polnoci, keď policajná hliadka na ceste II/537 v Liptovskom Hrádku chcela zastaviť osobné auto Škoda. „Vodič však na výzvy nereagoval a začal hliadke unikať po miestnych komunikáciách. Za mestskou časťou Dovalovo v prudkej pravotočivej zákrute nezvládol riadenie a s vozidlom zišiel mimo cesty do poľa, kde sa zastavilo v kríkoch,“ priblížila polícia.
Vodič aj spolujazdci sa dali na útek a keďže neuposlúchli ani opakované výzvy na zastavenie, policajti použili štyri varovné výstrely do vzduchu. „Osoby vo veku 26, 27 a 45 rokov boli následne zaistené a predvedené na policajný útvar. Pri obhliadke vozidla bolo nájdené plastové vrecúško s bielou kryštalickou látkou, ktoré bolo zaslané na expertízne skúmanie. Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Zároveň bol na mieste podrobený predbežnému testu na prítomnosť omamných a psychotropných látok, ktorý bol pozitívny,“ dodala polícia.
Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Hrádok začal trestné stíhanie pre prečin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky. Dopravnú nehodu prevzal poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši.