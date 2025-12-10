Zhoršené podmienky, napätie. Zamestnanci nemocnice Milosrdných bratov kritizujú nové vedenie

Autori statusu uvádzajú, že realita každodennej práce je podľa ich slov v ostrom rozpore s verejnými vyhláseniami vedenia o transparentnosti a otvorenej komunikácii. Tvrdia, že napriek zákazu kontaktovať médiá považovali za nevyhnutné informovať verejnosť o stave, ktorý podľa nich ohrozuje nielen pracovné prostredie, ale aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Za jeden z hlavných problémov označujú novú organizačnú štruktúru, ktorá podľa ich slov nahradila dlhodobo funkčný model riaditeľa a námestníkov systémom viacerých riaditeľov pod vedením generálneho riaditeľa. Zamestnanci uvádzajú, že nerozumejú dôvodom tejto zmeny, pričom podľa nich nepriniesla zlepšenie chodu nemocnice, ale zvýšila náklady na manažment.
Ďalším z bodov výzvy je kritika spôsobu riadenia, ktoré podľa zamestnancov nadobudlo direktívny charakter. Otvorená komunikácia sa podľa ich slov zmenila na sériu príkazov a e-mailových inštrukcií bez možnosti diskusie. Zamestnanci hovoria o pocite zastrašovania, strate dôvery a narušení dlhoročných pracovných vzťahov. Vedenie má podľa nich aktívne vyhľadávať osoby, ktoré šíria kritické informácie, čo považujú za neetické. Ako jeden z príznakov napätej atmosféry označujú aj to, že tento rok sa neuskutočnil tradičný vianočný večierok pre zamestnancov.Čítajte viac Bratislavská nemocnica ide hromadne prepúšťať, priznala „náročné obdobie“. Nové vedenie má rok
Negatívne vnímaná bola aj pozvánka na neformálne stretnutie s riaditeľom, ktorá podľa zamestnancov prebehla počas ranných hodín, keď sú pracovné povinnosti najintenzívnejšie.
V texte sa ďalej uvádza, že od riaditeľky ošetrovateľstva prišiel interný pokyn odmietnuť pacienta, ktorý neuhradí 30 eur za nemedicínske služby. Zamestnanci upozorňujú, že v prípade neposlúchnutia hrozia sankcie. Takýto prístup považujú za v rozpore s etickými princípmi zdravotníckej profesie. Kritizujú aj to, že tento poplatok má byť uplatňovaný aj voči zdravotníkom.
Zamestnanci tiež spochybňujú finančné rozhodnutia vedenia. Hoci nové vedenie argumentuje zlým hospodárením predchádzajúcej garnitúry, podľa zamestnancov dochádza k investíciám do renovácie kancelárií a manažérskych priestorov, zatiaľ čo samotní zdravotníci pracujú so zastaranou technikou, ktorá im komplikuje výkon povolania. Vyjadrujú prekvapenie nad tým, že rehoľa Milosrdných bratov, ktorá nemocnicu spravuje, podľa dostupných informácií nekontroluje využívanie poskytnutých finančných prostriedkov.
Vo výzve sa uvádza aj obava z rozsiahlych zmien. Podľa neoficiálnych, ale viacerými zamestnancami potvrdených informácií, nemocnica pripravuje uzavretie viacerých kľúčových oddelení, vrátane chirurgie, ARO, operačných sál a chirurgickej pohotovostnej ambulancie. S týmito zmenami má byť spojené aj plánované prepustenie približne deväťdesiatich pracovníkov. Autori výzvy tvrdia, že proces prebieha bez otvorenej komunikácie a obávajú sa, že ide o začiatok privatizácie časti nemocnice na úkor rehole i pacientov.
Zamestnanci sa sťažujú aj na zhoršené pracovné podmienky. V porovnaní s inými zariadeniami uvádzajú nižšie mzdy, absenciu benefitov a neustály tlak. Napriek tomu sa podľa ich slov od nich očakáva maximálne nasadenie, úsmev a profesionálne správanie. „Dlho sme mlčali, no tlak je už neúnosný. Pracujeme pod obrovským stresom, sme vyčerpaní a nemocnica stráca dôveru pacientov aj zamestnancov,“ konštatujú.