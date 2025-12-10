Efekt Wizz Air. Letisko Bratislava zaznamenalo rekordný novembrový rast

Generálny riaditeľ letiska Dušan Novota uviedol, že ide o rekordný novembrový výsledok. „Vlaňajší novembrový výsledok sme prekonali o viac ako 67-tisíc cestujúcich,“ potvrdil. Podľa Novotu stojí za rastom najmä spoločnosť Wizz Air, ktorá v polovici novembra otvorila v Bratislave svoju základňu. Prevádzkuje na nej denné lety do Barcelony a Košíc a zároveň spustila nové linky do Bukurešti, Lamezia Terme, Plovdivu, Varny či Malagy.
Ponuku rozšíril aj Ryanair a cestovné kancelárie v novembri organizovali charterové lety do exotických destinácií vrátane Bahrajnu, Kataru, Ománu, Egypta či Dubaja. „Barcelona sa stala skokanom mesiaca," doplnil Novota s tým, že vďaka dennej frekvencii letov s dvoma dopravcami bola v novembri najvyužívanejšou destináciou. Za ňou nasledovali Londýn-Stansted, Londýn-Luton, Rím-Ciampino, Malaga a Dublin.
Od začiatku roka do konca novembra vybavilo bratislavské letisko 2 212 317 cestujúcich, čo je o 21 percent viac ako vlani. Počet letov vzrástol na 27 046, pričom v samotnom novembri sa uskutočnilo 1 964 pohybov lietadiel, čo je o 10 percent viac než v novembri 2024. Preprava nákladu od začiatku roka stúpla o 67 percent na 17 200 ton.