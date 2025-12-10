Koalícia opäť zablokovala riešenie policajnej brutality, vláda podľa PS odmieta niesť zodpovednosť za problémy v polícii

Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) spresnila, že Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny sa dnes mal opäť zaoberať témou policajnej brutality. Koaliční poslanci sa nedostavili na dnešný výbor, ktorý tak nebol uznášaniaschopný. PS to vníma ako ďalší dôkaz toho, že vláda Roberta Fica (Smer) odmieta niesť zodpovednosť za systémové problémy v polícii.
„Koalícia mala s nami o policajnej brutalite už dávno rokovať a hľadať riešenia. Situácia je vážna a jasne naznačuje systémové zlyhania. Namiesto toho, aby minister vnútra riešil tento systémový problém, venuje sa pomste voči Úradu na ochranu oznamovateľov a čurillovcom. Rok tu navyše čakáme v pléne na hlasovanie o jeho nedôvere,“ pripomenula poslankyňa. Minister vnútra sa podľa poslankyne Zuzany Števulovej (PS) dlhodobo vyhýba akejkoľvek kontrole.Čítajte viac Po policajnej naháňačke a náraze zomrel pri Nitre vodič, na Liptove padli aj výstrely
„Zavrel sa vo svojej slonovinovej veži a odmieta čeliť kritike na výbore alebo v pléne. Ak chce vstúpiť do nového roka ako jediný minister, ktorý sa celý rok vyhýbal odvolávaniu a zodpovednosti, nech sa páči. No trpia tým jedine občania, ktorí potrebujú funkčné ministerstvo vnútra,“ dodala Števulová s tým, že to občania strane Hlas-SD dávajú aj patrične pocítiť. Poslanec Ondrej Prostredník (PS) dodal, že postoj koalície je v deň výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv o to zarážajúcejší. „Je príznačné, že koalícia práve v deň, keď si svet pripomína záväzok chrániť ľudské práva, odmieta o týchto témach hovoriť. Je to nebezpečné pre celú spoločnosť,“ uzavrel poslanec.Čítajte viac Brutalita v Košiciach mala byť zlomom. Telové kamery nosí len zlomok policajtov, mestské hliadky bez nich nevyjdú