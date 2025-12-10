Zatiaľ sa nedohodli. Koalícia opäť posunula návrhy na odvolanie Ráža a Migaľa, riešiť ich budú po sviatkoch

Takmer rok očakávané odvolávanie ministrov sa znovu odkladá. Po minulotýždňovej koaličnej rade bol termín odvolávania avizovaný na dnes (10. 12.) o 14.00. Pri doobedňajšom hlasovaní však predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) podal procedurálny návrh, ktorým sa rokovania o dôvere ministrov opäť preložili. Návrhy sa tak dostanú do pléna až na januárovej schôdzi.
Na pripomenutie: opozícia si žiada hlavy siedmych ministrov. Odvolať sa ich snažila počas celého tohto roka, ale ani raz sa nepodarilo schôdzu k tejto veci otvoriť – parlament pre chýbajúcich poslancov koalície nebol uznášaniaschopný. Opozícia sa pokúša zbaviť funkcie ministra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), Martiny Šimkovičovej (SNS), Tomáša Tarabu (SNS), Roberta Kaliňáka (Smer), Kamila Šaška (Hlas), Samuela Migaľa (nom. Smer) a Jozefa Ráža (nom. Smer).
Až v januári
Hlas v priebehu týždňa naznačil, že situácia v koalícii môže viesť až k rekonštrukcii vlády, hoci v menšom rozsahu. Podľa jeho predstaviteľov niektorí ministri neplnia svoje povinnosti a strana zvažuje opatrenia, ktoré by prinútili kabinet konať efektívnejšie. Na otázky o konkrétnych menách však nikto z členov strany odpovedať nechcel. „Nechajme to zatiaľ tak. Príde čas na riešenie odvolávania ministrov a potom sa o tom budeme baviť,“ zareagoval vyhýbavo predseda poslaneckého klubu Hlas Robert Puci.Čítajte viac Hlas hrozí rekonštrukciou vlády. Niektorí ministri nerobia svoju prácu, odkazuje Puci
Čas na odvolávanie ministrov však neprišiel. Aspoň nie v tomto kalendárnom roku. Puci pre Pravdu uviedol, že na dnešnom rokovaní vlády sa mali členovia kabinetu venovať aj téme možnej rekonštrukcie. Dohodli sa, že prípadné personálne výmeny budú riešiť až po sviatkoch, a preto koalícia posunula tieto body v parlamente na ďalšiu schôdzu. Podľa Puciho sa však situácia vo vládnom trojlístku po dlhšom čase pohla. „Konečne sa to začalo riešiť a otvorili sa rokovania s koaličnými partnermi,“ dodal.
Nie je vylúčené, že hneď začiatkom januára bude zvolaná mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej by sa mohli prerokovať odložené vládne zákony, ktoré sa počas aktuálneho zasadnutia nestihnú schváliť. Alternatívou je aj predĺženie aktuálnej schôdze na pondelok a utorok budúceho týždňa. Parlament sa však ešte definitívne nerozhodol a podľa slov predsedu klubu strany Hlas sa uvidí, ako sa rozprava bude vyvíjať.
Nechcú sa ponáhľať
Niektorí ďalší koaliční poslanci potvrdili, že vnútri koalície panuje napätie, odmietajú však, že by presuny návrhov súviseli s rizikom pádu niektorého z ministrov. Peter Kalivoda (Hlas) verí, že návrhy sa prerokujú na najbližšej riadnej schôdzi. Ľubomír Vážny (Smer) pripomenul, že zákon presne nestanovuje, kedy musí k prerokovaniu návrhov dôjsť.
Miroslav Čellár (Hlas) upozornil, že by bolo lepšie, keby sa odvolávanie ministrov vyriešilo čo najskôr. Podotkol, že piatok (12. 12.) je koniec schôdze a ak by sa chcela viesť zmysluplná debata o odvolávaní, nestihlo by sa to. Zároveň pripomenul, že stále prebiehajú skrátené legislatívne konania, ktoré je potrebné ukončiť do konca kalendárneho roka.Čítajte viac Parlament za tri týždne schválil dva zákony. Schôdza sa môže ťahať až do Vianoc, Huliakovci avizujú, že nebudú ticho
Tiež pripustil, že s väčšou pravdepodobnosťou by sa rekonštrukcia vlády riešila skôr po novom roku. „Ja osobne nemám nejaké myšlienky na to, či má niekto odísť alebo zostať. Ponechám to na vedenie,“ povedal. Vyjadril tiež podporu návrhu, aby Jána Ferenčáka (Hlas) na čele európskeho parlamentného výboru nahradil Peter Kmec (Hlas).
Pri otázkach, ako koalícia zvládne presadzovanie niektorých zákonov, keď „Huliakovci“ blokovali zákon o sociálnych podnikoch, Čellár reagoval, že strany sa budú musieť dohodnúť v rámci koaličnej rady. „Samozrejme, je možné, že keď sa nepohodnú s Huliakovcami, tak nejaké zákony neprejdú. Všetko je to len o tom, či máte väčšinu, alebo nemáte väčšinu,“ vysvetlil.
Puci vysvetlil aj to, akou formou by malo odvolávanie ministrov prebiehať – či počas viacerých mimoriadnych schôdzí alebo naraz. Podotkol, že opozičné návrhy sú už zaradené ako riadne body programu. „Je to bod programu schôdze, takže sa nepočíta s tým, že by sa v januári otváralo sedem nových mimoriadnych schôdzí,“ povedal.