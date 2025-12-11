Ocenený študent objavuje nové minerály

Mladých ľudí, ktorí sa zapojili do 21. ročníka súťaže, nominovali vysoké školy a SAV. Porota zložená z odborníkov vybrala víťazov v trinástich kategóriách a spomedzi nich absolútneho víťaza (top študentskú osobnosť).
Tohto roku je ním mineralóg Pavol Myšľan z Ústavu vied o Zemi SAV, kde sa špecializuje na výskum mangánových nerastov v Slovenskom rudohorí a xenolitov v sopečných horninách východného Slovenska. Ako Pravde prezradil, geológia ho zaujímala už od detstva.
„Fascinuje ma tá variabilita, tá rôznorodosť. Tým, že sme taká malá krajina, máme tu neuveriteľne veľa geologických jednotiek, no a v rámci týchto jednotiek viete nájsť všade niečo iné, niečo rôzne, niečo nové. A to je na tom možno to najzaujímavejšie, že sa v podstate cítim ako Indiana Jones, keď prichádzam na nejaké lokality a objavujem stále niečo nové,“ priblížil mladý vedec narážajúc na známu filmovú postavu.
Myšľan už dosiahol významné objavy. Ako prvý napríklad opísal nový minerál nájdený pri Betliari a identifikoval viacero ďalších. Je autorom alebo spoluautorom 41 odborných publikácií, z toho šesť vyšlo v karentovaných časopisoch.
Výsledky svojho výskumu prezentoval i na medzinárodných konferenciách. Mladým ľuďom, ktorých zaujíma veda, odkazuje, aby sa nevzdávali. „To je to hlavné. Musíte vytrvať v tom, čo robíte, a nakoniec sa dostavia úspechy,“ uviedol pre Pravdu.
V kategórii elektrotechnika a priemyselné technológie zabodoval Fedor Hrubišák z Elektrotechnického ústavu SAV, ktorý sa vo výskume zameral na samoohrev výkonových Ga2O3 súčiastok v dôsledku strát. Vďaka tomu sa dostal na štvormesačný študijný pobyt do Japonska.
Lukáš Hanko zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave vyhral v oblasti hutníctva, strojárstva a energetiky. Jeho odborom je priemyselná robotika a pokročilé výrobné inžinierstvo (robotické frézovanie a obrábanie).
Víťazkou kategórie Kultúra a umenie je vizuálna umelkyňa a fotografka Paula Malinowska, doktorandka z VŠVU. Diela vytvára pomocou počítačovej 3D grafiky, animácie a 3D tlače.
Študentka Právnickej fakulty UK v Bratislave Viktória Virágová uspela v kategórii právo a oceňovaná neurologička z Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Miriam Ostrožovičová v oblasti lekárskych vied. Predmetom jej výskumu je objasnenie príčin Parkinsonovej choroby a ďalších zriedkavých neurodegeneratívnych ochorení.
Peter Pôbiš z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV dostal ocenenie za vývoj a nasadenie inovatívnych postupov, ktoré slúžia ako náhrada testov na laboratórnych zvieratách. Ako autor a spoluautor napísal viaceré odborné publikácie, pričom jeden z článkov, na ktorom sa podieľal, tohto roku ocenila i Americká toxikologická spoločnosť na Floride.
Víťazstvo v oblasti stavebníctva a architektúry si pripísal Tomáš Hakszer, doktorand zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Pri výskume denného osvetlenia a jeho účinkov na ľudský organizmus využíva pokročilé počítačové simulácie. Jeho cieľom je pomôcť pri tvorbe budov, ktoré sú nielen estetické a trvalo udržateľné, ale najmä energeticky efektívne.
Ďalšia ocenená Melina Korčok sa venuje senzorickej analýze potravín a vývoju funkčných produktov. Jej publikačná činnosť zahŕňa vyše 20 vedeckých prác, z ktorých viaceré zverejnili zahraničné karentované časopisy.
Barbora Mlyneková z Historického ústavu SAV zase skúma dejiny žien a ich pôsobenie vo verejnom priestore s dôrazom na ich úlohu v športovom hnutí, predovšetkým v prvej polovici minulého storočia.
Doktorandku Júliu Kafkovú z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity ocenili za monitorovanie ľudského zdravia pomocou moderných technológií. Navrhla vlastné zariadenie na meranie fyziologických signálov, ktoré umožňuje neinvazívne meranie stresu. V kategórii ekonómia zaujala Barbara Čéryová z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.
Organizátori nezabudli ani na oblasť športu, kde si ocenenie prevzala slovenská reprezentantka v behu na 400 metrov cez prekážky Emma Zapletalová. Známa atlétka z Fakulty telesnej výchovy, športu a zdravia UMB v Banskej Bystrici za tri roky prekonala už štyri únavové zlomeniny.
Napriek tomu sa nevzdala a vlani sa rozhodla, že sa pokúsi vrátiť do predošlej formy. V tomto roku už 10-krát prekonala slovenský rekord, vďaka čomu sa opäť zaradila medzi svetovú špičku.