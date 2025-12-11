Štát posiela na opravu Gabčíkova 42 miliónov eur, do teplární naleje dvojnásobok

Pre Tarabu je dôležité, že štát investuje do modernizácie výroby elektrickej energie milióny eur aj mimo prostriedkov štátneho rozpočtu. „Som veľmi rád, že z Modernizačného fondu smerujeme financie na podporu zmysluplných investícií do modernizácie a využívania stabilných a bezpečných OZE, veľkých vodných elektrární aj dôležitej obnovy teplárenských rozvodov niektorých slovenských miest. Každý zo schválených projektov prinesie vyššiu energetickú efektívnosť, prispeje ku kvalitnejšiemu ovzdušiu a umožní investorom využiť zdroje na tie aktivity, ktoré prinesú reálne výsledky aj energetickú úsporu,“ zdôraznil.
Celkovo 42 miliónov eur pôjde na projekty Vodohospodárskej výstavby, určené sú na inováciu a modernizáciu VDG a Vodnej elektrárne Čunovo. V prípade oboch vodných elektrární ide o inováciu a modernizáciu elektro- a strojnotechnologickej časti vodných elektrární. Modernizáciou sa zvýši efektivita výroby elektrickej energie, prevádzková spoľahlivosť, bezpečnosť, znížia sa emisie skleníkových plynov a rovnako sa predĺži životnosť vodných elektrární o minimálne ďalších 35 rokov.Čítajte viac Vláda zaradila desaťročnú modernizáciu Gabčíkova medzi strategické investície
„Modernizácia výroby energie a posilňovanie energetickej infraštruktúry budú pre Slovensko kľúčové v nasledujúcich rokoch. Očakávame, že do roku 2050 sa spotreba elektrickej energie na Slovensku zdvojnásobí až strojnásobí v dôsledku rozvoja elektromobility, digitalizácie, dátových centier či postupnej dekarbonizácie priemyslu. Aby sme dokázali naplniť tieto rastúce potreby, je nevyhnutné posilňovať našu energetickú bezpečnosť a diverzifikovať výrobu tepla a elektriny. Aj keď základ slovenského energetického mixu tvorí stabilná jadrová energia, musíme tento mix rozvíjať vhodnou kombináciou obnoviteľných zdrojov, ako aj zvyšovaním efektívnosti našich teplární a modernizáciou sietí,“ uviedla Saková.
Z tzv. hybridnej výzvy putuje 48 miliónov eur na päť projektov MH Teplárenského holdingu, a to konkrétne na zvýšenie účinnosti výroby tepla vo Zvolene, Žiline, Martine, Trnave a Bratislave. Ďalšie štyri projekty štátneho holdingu za 35 miliónov eur podporia bezpečné a stabilné dodávky elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Humennom, Martine, Bratislave a Žiline.Čítajte viac Pomoc s vysokými účtami za elektrinu a plyn dostanú aj poslanci. Časť ľudí vyradia príjmy z kapitálu, iní vypadnú o tri mesiace
Vyše 27 miliónov eur smeruje napríklad na nový moderný parný kotol na biomasu v Žiline. Realizáciou projektu dôjde k odstaveniu súčasného neekologického uhoľného kotla, čím sa zvýši energetická bezpečnosť aj stabilita dodávok tepla. Výrazne sa tiež znížia emisie oxidu uhličitého. „Prechod z uhoľnej prevádzky na spaľovanie biomasy prinesie zníženie emisií o 36 000 ton ekvivalentu CO2 ročne,“ uzavrel generálny riaditeľ MH Teplárenského holdingu Adrián Jenčo.