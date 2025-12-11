Brhelov právny tím o kauze Mýtnik: Prokurátor priznal, že škoda v desiatkach miliónov bola vymyslená. Obracajú sa na Žilinku

„Záverečná reč prokurátora Repu preukazuje, že dodávané informačné systémy neboli predražené a Ing. Jozef Brhel a ďalší obvinení boli vo väzbe nezákonne. Potvrdzuje sa, že v kauze Mýtnik nikdy neexistovala žiadna reálna škoda. To už sám priznáva prokurátor Repa v záverečnej reči, ktorý zo sumy 45 193 846 eur vo svojej obžalobe v tomto konaní klesol na čiastku 650 000 €,“ uvádza sa v stanovisku právnikov.
Na tlačovej besede Mandzák uviedol, že ani škodu 650-tisíc eur nevie prokurátor preukázať žiadnym dôkazom.
„V prípade Ing. Jozefa Brehela prokurátor pristúpil k zmene škody až v záverečnej reči, hoci tak mal vykonať už pred rokom, keď podával obžalobu na Ing. Františka Imreczeho. Podľa nášho názoru nechcel prokurátor priznať, že ním žalovaná gigantická škoda nevznikla. Z uvedeného dôvodu sa preto obraciame na GP SR so žiadosťou o preverenie postupov prokurátora. Je potrebné do budúcnosti nastaviť kritéria na základe ktorých je v obdobných veciach vôbec vzniesť obvinenie, ako i trestne stíhať,“ uviedli Brhelovi právnici.
„V každom mediálnom priestore, pokiaľ sa reagovalo na kauzu Mýtnik, tu bola zmienka, že sa tu dodávalo za 45 miliónov euro a štátu vznikla veľká mega škoda. To nie je pravda. Pán prokurátor prichádza s imaginárnou škodou 650-tisíc eur, to znamená, že klesá na 1,4 % povôdnej škody. Ani pre túto škodu pán prokurátor nemá žiaden relevantný dôkaz,“ argumentoval Mandzák.
Prokurátor Ondrej Repa navrhol v záverečnej reči pred niekoľkými dňami pre podnikateľa Jozefa Brhela, obžalovaného v kauze Mýtnik, nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna Jozefa Brhela mladšieho a právnika Martina Bahledu. Ďalším trom obžalovaným v kauze súvisiacej s predraženými IT tendrami na finančnej správe (FS), Radkovi Kurucovi, Milanovi Gregovi a Miroslavovi Slahučkovi, navrhuje udeliť podmienečné tresty.
Navrhované tresty obhajoba vníma ako dôkaz zaujatosti prokurátora. Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik bude pokračovať 15. decembra, senát ŠTS proces prerušil na žiadosť obhajcov obžalovaných. Tí už vtedy argumentovali, že prokurátor v záverečnej reči „výrazne a zásadným spôsobom“ upravil skutkovú vetu v dvoch bodoch obžaloby a vo svojich záverečných rečiach chcú na tieto úpravy reagovať. Prokurátor skonštatoval, že sa ešte nestretol s tým, že by obhajcovia po záverečnej reči obžaloby neboli hneď pripravení na prednesenie záverečných rečí. Dodal, že zmenu v porovnaní s pôvodnou obžalobou nepovažuje za zásadnú.Čítajte viac Prokurátor navrhuje pre Brhela v kauze Mýtnik nepodmienečný trest