Pravda Správy Domáce Brhelov právny tím o kauze Mýtnik: Prokurátor priznal, že škoda v desiatkach miliónov bola vymyslená. Obracajú sa na Žilinku

Brhelov právny tím o kauze Mýtnik: Prokurátor priznal, že škoda v desiatkach miliónov bola vymyslená. Obracajú sa na Žilinku

Zo záverečnej reči prokurátora Ondreja Repu v kauze Mýtnik, kde je obvinený aj Jozef Brhel, podľa tímu jeho právnikov vyplynulo, že žiadna škoda štátu nevznikla. Na základe toho boli nespravodlivo vo väzbe viaceré osoby, tvrdia advokáti. Obraciame sa na generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby preveril postup Repu, uviedol advokát Mandzák.

11.12.2025 11:46
SR ŠTS kauza Mýtnik J. Brhel proces BBX Foto: ,
Hlavné pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici v korupčnej kauze Mýtnik 10. septembra 2024. Na snímke vpravo podnikateľ Jozef Brhel.
debata (7)

„Záverečná reč prokurátora Repu preukazuje, že dodávané informačné systémy neboli predražené a Ing. Jozef Brhel a ďalší obvinení boli vo väzbe nezákonne. Potvrdzuje sa, že v kauze Mýtnik nikdy neexistovala žiadna reálna škoda. To už sám priznáva prokurátor Repa v záverečnej reči, ktorý zo sumy 45 193 846 eur vo svojej obžalobe v tomto konaní klesol na čiastku 650 000 €,“ uvádza sa v stanovisku právnikov.

Na tlačovej besede Mandzák uviedol, že ani škodu 650-tisíc eur nevie prokurátor preukázať žiadnym dôkazom.

„V prípade Ing. Jozefa Brehela prokurátor pristúpil k zmene škody až v záverečnej reči, hoci tak mal vykonať už pred rokom, keď podával obžalobu na Ing. Františka Imreczeho. Podľa nášho názoru nechcel prokurátor priznať, že ním žalovaná gigantická škoda nevznikla. Z uvedeného dôvodu sa preto obraciame na GP SR so žiadosťou o preverenie postupov prokurátora. Je potrebné do budúcnosti nastaviť kritéria na základe ktorých je v obdobných veciach vôbec vzniesť obvinenie, ako i trestne stíhať,“ uviedli Brhelovi právnici.

„V každom mediálnom priestore, pokiaľ sa reagovalo na kauzu Mýtnik, tu bola zmienka, že sa tu dodávalo za 45 miliónov euro a štátu vznikla veľká mega škoda. To nie je pravda. Pán prokurátor prichádza s imaginárnou škodou 650-tisíc eur, to znamená, že klesá na 1,4 % povôdnej škody. Ani pre túto škodu pán prokurátor nemá žiaden relevantný dôkaz,“ argumentoval Mandzák.

Prokurátor Ondrej Repa navrhol v záverečnej reči pred niekoľkými dňami pre podnikateľa Jozefa Brhela, obžalovaného v kauze Mýtnik, nepodmienečný trest v dolnej polovici sadzby, rovnako aj pre jeho syna Jozefa Brhela mladšieho a právnika Martina Bahledu. Ďalším trom obžalovaným v kauze súvisiacej s predraženými IT tendrami na finančnej správe (FS), Radkovi Kurucovi, Milanovi Gregovi a Miroslavovi Slahučkovi, navrhuje udeliť podmienečné tresty.

Navrhované tresty obhajoba vníma ako dôkaz zaujatosti prokurátora. Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik bude pokračovať 15. decembra, senát ŠTS proces prerušil na žiadosť obhajcov obžalovaných. Tí už vtedy argumentovali, že prokurátor v záverečnej reči „výrazne a zásadným spôsobom“ upravil skutkovú vetu v dvoch bodoch obžaloby a vo svojich záverečných rečiach chcú na tieto úpravy reagovať. Prokurátor skonštatoval, že sa ešte nestretol s tým, že by obhajcovia po záverečnej reči obžaloby neboli hneď pripravení na prednesenie záverečných rečí. Dodal, že zmenu v porovnaní s pôvodnou obžalobou nepovažuje za zásadnú.

Jozef Brhel starší Čítajte viac Prokurátor navrhuje pre Brhela v kauze Mýtnik nepodmienečný trest
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Jozef Brhel #Kauza Mýtnik
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"