Fico sa môže oprieť už len o 78 poslancov. Jána Ferenčáka odvolali z čela výboru, Šutajovi Eštokovi poslal výzvu

Na hlasovaní sa zúčastnilo dovedna 111 poslancov. Jeden zákonodarca sa zdržal, jeden bol proti návrhu a zvyšné hlasy boli neplatné.
Ferenčák tak ako avizoval potvrdil, že po odvolaní končí v poslaneckom klube Hlasu. V parlamente plánuje pôsobiť ako nezaradený, zo strany Hlas neodchádza. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať.
Po odvolaní Ferenčáka sa tak vláda Roberta Fica (Smer) môže v parlamente oprieť už len o 78 poslancov.
Ferenčák na tlačovej besede po hlasovaní vyzval šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka na zvolanie mimoriadneho snemu partaje, na ktorom by sa riešili odvolanie ministra vnútra z funkcie predsedu strany. „V Hlase sa musí skončiť autokracia," uviedol Ferenčák. Svoje dnešné odvolanie označil za trest za to, že bol často kritický.
Ferenčák povedal, že v Hlase bude dovtedy, kým tam budú slušní členovia.
Na poste ho chcú nahradiť Petrom Kmecom (Hlas). „Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali.
Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Svoje odvolávanie vníma ako skúšku politickej kultúry. Myslí si, že hlasovaním sa rozhodne, či sa na posty v parlamente bude pozerať cez prácu alebo stranícke dohody. Namietal, že návrh nie je dostatočne odôvodnený a nebol prediskutovaný.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) počas víkendu v jednej z televíznych politických diskusií uviedol, že Ferenčákovi predstavili nejaké riešenie, ale nesúhlasil s ním. Podrobnosti Gašpar v relácii nechcel prezentovať, kým nebude hotová dohoda. „Je pre mňa dôležité, aby zostala 79-tka (koaličných poslancov)," vravel vtedy Gašpar a zdôraznil, že politika je aj o kompromisoch.