Kubina: Obvinené a obžalované osoby z vládnej koalície sa chystajú zákonom prikázať súdom, ako majú hodnotiť dôkazy v ich vlastných trestných veciach

Ten totiž okrem iného novelizuje aj Trestný poriadok a zavádza kategorické dôkazné pravidlo o nepoužiteľnosti výpovede spolupracujúcej osoby, ktorá v akomkoľvek trestnom konaní nevypovedala pravdivo alebo neuviedla vo svojej výpovedi všetky podstatné skutočnosti. Keďže sa koalícii nepodarilo pred spravodlivosťou zachrániť sa zmiernením trestných kódexov ani zrušením obávaných fungujúcich inštitúcií, tak idú podľa Kubinu zákonom zasiahnuť do procesu voľného hodnotenia dôkazov.
„Zásada voľného hodnotenia dôkazov je úplne základným komponentom ústavnej zásady nezávislosti súdnictva. Ak má naša ústava niečo, čo sa zvykne nazývať jej „materiálnym jadrom”, tak tieto zásady sa nachádzajú priamo v jeho strede. Zaručujú všetkým, ktorí sa ocitnú pred súdom, že dôkazy v ich veci súd vyhodnotí nezávisle a nestranne, jednotlivo a vo všetkých vzájomných súvislostiach, a že súdu nemôže nikto (a najmä nie politická moc) prikázať, ktoré dôkazy má a ktoré nemá zohľadniť a v akej miere," zdôraznil Kubina. Doplnil však, že podľa koaličného návrhu už dôkazy nemá hodnotiť súd v súlade so zásadou voľného hodnotenia dôkazov, ale zákonodarca – teda koaličná väčšina pozostávajúca aj z obvinených a obžalovaných osôb, ktoré takto chcú zabrániť súdom vo voľnom hodnotení dôkazov.
Ak bude návrh schválený, dotkne sa to podľa advokáta všetkých trestných konaní, v ktorých vypovedal nejaký spolupracujúci obvinený, vrátane kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a môžeme sa pripraviť na návrat 90-tych rokov minulého storočia. „Ak bude týmto spôsobom z trestného konania odstránená zásada voľného hodnotenia dôkazov, Slovenská republika (prinajmenšom v oblasti trestného konania) prestane byť právnym štátom nielen podľa materiálnych, ale už ani podľa formálnych kritérií," dodal Kubina.
Opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) dnes upozornil na to, že koalícia cez ústavnoprávny výbor parlamentu pretlačila pozmeňujúce návrhy k „horalkovej novele" Trestného zákona prerokúvanej v skrátenom legislatívnom konaní. Medzi schválenými pozmeňovákmi sú podľa neho aj štyri prílepky, teda zmeny iných zákonov nijako nesúvisiace s „horalkovým" návrhom novely Trestného zákona. „Medzi nimi je aj zmena úpravy postavenia spolupracujúcich obvinených. A celkom zjavne sa týka aj obžalovaného podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara. Keď som sa ho na to spýtal, tak mi na otázku, či sa ho to týka, neodpovedal, ale z jeho odpovede bolo zrejmé, že je v návrhu hlboko zorientovaný a je s ním stotožnený," uviedol Dostál.