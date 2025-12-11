Pravda Správy Domáce Škodlivý a vecne nenáležitý, generálny prokurátor Žilinka ostro kritizuje prílepok k trestnej novele

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona k použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za škodlivý a vecne nenáležitý. Napísal to na sociálnej sieti.

„Zvlášť negatívne vnímam okolnosť, že pozmeňujúci návrh, ktorý má zásadný charakter, je predkladaný v rámci skráteného legislatívneho konania bez predchádzajúcej odbornej diskusie a posúdenia možných dôsledkov takej legislatívnej zmeny,“ uviedol Žilinka.

Do návrhu novely Trestného zákona pribudli z rokovania výborov viaceré pozmeňujúce návrhy. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a takisto zaviesť trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, ktorých výpovede by po novom nemuseli byť pri súdnych konaniach dôveryhodné. Opozícia návrhy kritizovala.

