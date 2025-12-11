A opäť tie nešťastné železnice. Pri Ilave sa zrazil vlak s kamiónom

Pri zrážke nákladného auta s vlakom v obci Bolešov v Ilavskom okrese utrpel vo štvrtok ťažké zranenie vodič nákladného automobilu. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Foto: FB/Polícia SR
Zrážka vlaku a kamióna pri Ilave vo štvrtok 11. decembra 2025.
K nehode došlo na nechránenom železničnom priecestí, vodiča s vážnymi zraneniami odviezli do nemocnice.
„Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky, polícia vykonáva prvotné úkony potrebné na objasnenie udalosti,“ doplnila polícia.
