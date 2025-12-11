KDH hlási novú posilu. Do strany vstupuje odborník na energetiku a obranu Žiarovský

„S KDH už nejakú dobu spolupracujem. KDH je veľmi blízke môjmu konzervatívnemu ‚naturelu‘, pretože KDH je ideovo a ideologicky ukotvené v tomto prostredí,“ povedal Žiarovský. Dodal, že s veľkými obavami vníma rozdelenie spoločnosti.
„Vzbudzuje to vo mne, priznám sa, nepríjemné konotácie s druhou polovicou 30. rokov. A práve KDH, síce pevne ideologicky zakotvené, ale v politických vyjadreniach veľmi umiernené, konštruktívne a konzistentné, je tou stranou, ktorá môže preklenúť, a pevne verím, že aj dokáže preklenúť, tie ideologické, zdanlivo neprekonateľné ideologické rozpory, ktorými žije naša spoločnosť v súčasnej dobe,“ skonštatoval. Želal by si, aby bolo Slovensko energeticky sebestačné a bezpečné.
Majerský ho označil za odborníka „na slovo vzatého“, s ktorým KDH už pri rôznych témach konzultovalo svoje postoje.Čítajte viac Žiarovský: Čo sa pri Nagasaki pokaziť mohlo, to sa pokazilo. Atómové bomby boli menším zlom