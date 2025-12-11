Pravda Správy Domáce KDH hlási novú posilu. Do strany vstupuje odborník na energetiku a obranu Žiarovský

K opozičnému KDH sa pridáva odborník na energetiku, obranu a bezpečnosť Andrej Žiarovský. Doteraz s hnutím spolupracoval na odborných témach. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii líder KDH Milan Majerský. Žiarovský ozrejmil, že mu je KDH blízke ideologicky, do hnutia podľa svojich slov vstúpil pred niekoľkými desiatkami hodín.

11.12.2025 14:29
Zprava Andrej Žiarovský a Viliam Karas počas zasadnutia za okrúhlym stolom opozície k obranyschopnosti SR a Európy 19. marca 2025 v Bratislave.
„S KDH už nejakú dobu spolupracujem. KDH je veľmi blízke môjmu konzervatívnemu ‚naturelu‘, pretože KDH je ideovo a ideologicky ukotvené v tomto prostredí,“ povedal Žiarovský. Dodal, že s veľkými obavami vníma rozdelenie spoločnosti.

„Vzbudzuje to vo mne, priznám sa, nepríjemné konotácie s druhou polovicou 30. rokov. A práve KDH, síce pevne ideologicky zakotvené, ale v politických vyjadreniach veľmi umiernené, konštruktívne a konzistentné, je tou stranou, ktorá môže preklenúť, a pevne verím, že aj dokáže preklenúť, tie ideologické, zdanlivo neprekonateľné ideologické rozpory, ktorými žije naša spoločnosť v súčasnej dobe,“ skonštatoval. Želal by si, aby bolo Slovensko energeticky sebestačné a bezpečné.

Majerský ho označil za odborníka „na slovo vzatého“, s ktorým KDH už pri rôznych témach konzultovalo svoje postoje.

