Fico: Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

Ak Európska únia (EÚ) nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície i historické korene, „skape“. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer) v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok.

11.12.2025 15:19
Povedal to v rámci odpovede na otázku, ako hodnotí novú národnú bezpečnostnú stratégiu Spojených štátov amerických. Materiál podľa Fica hovorí o tom, že EÚ opúšťa svoje základné hodnoty i líderstvo. S týmto postojom Fico súhlasí.

„Môžeme sa hnevať na viceprezidenta USA, ktorý povedal, že EÚ absolútne opúšťa svoje tradície? Nemôžeme, má absolútnu pravdu. Ak bude takto pokračovať EÚ a nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, historické korene, tak skape. A ak má skapať, nech skape,“ vyhlásil Fico. Slovensko bude podľa neho stáť za svojimi postojmi, tradíciami, a tým, že „jedna a jedna sú dve“, čím narážal na novelu Ústavy SR, ktorá do najvyššieho zákona štátu zakotvila existenciu dvoch pohlaví. V tejto súvislosti povedal, že pre túto úpravu ústavy mal podľa neho Smer spor so Stranou európskych socialistov (PES).

Nová bezpečnostná stratégia USA je podľa Fica o hodnotách. „Je to absolútne nový pohľad Spojených štátov na Európu a Európsku úniu. Opätovne sa v tomto materiáli hovorí, že Európska únia opúšťa svoje základné hodnoty, nemá líderstvo a EÚ stráca svoje postavenie v medzinárodnom meradle,“ povedal premiér s tým, že ide o názor, ktorý „preferujeme dlhodobo“. EÚ podľa neho nemá skutočné líderstvo, ako to bolo v minulosti a stráca svoje pozície aj v rámci celého sveta.

