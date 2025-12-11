Zrýchlene, ohrozenie eurofondov a prečo teraz? Pellegrini koalícii nepodpísal zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov

Svoje rozhodnutie odôvodnil absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
Zákon ako celok tak vrátil do parlamentu na opätovné prerokovanie.
„Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii,“ uviedol prezident v stanovisku. Podľa jeho názoru má ÚOO osobitný význam pri plnení podmienok v rámci Plánu obnovy, z ktorého Slovensko čerpá miliardy eur na projekty zlepšujúce život v regiónoch.
„Považujem za chybu, že Národná rada neodstránila v procese prijímania zákona pochybnosti, či je výsledná norma v súlade so smernicami Európskej únie. Stále tak existujú oprávnené obavy z rizika pozastavenia časti európskych prostriedkov pre Slovensko,“ zdôraznil.
Prezident SR kritizoval celý proces prijímania novely. Spomenul tiež, že prvý návrh prijala vláda na mimoriadnom rokovaní v sobotu, nasledovalo skrátené konanie i zdĺhavá diskusia na pôde parlamentu. „Ľudia len veľmi ťažko pochopia, prečo v situácii, kedy je ich život čoraz náročnejší, je nevyhnutné dva týždne v parlamente riešiť zánik a následný vznik jedného úradu,“ domnieva sa prezident.Čítajte viac Parlament za tri týždne schválil dva zákony. Schôdza sa môže ťahať až do Vianoc, Huliakovci avizujú, že nebudú ticho
Okrem toho uviedol aj vecné argumenty proti zrušenie uvedeného úradu. "Vláda tvrdí, že jedným z dôvodov vzniku nového úradu s rozšírenou agendou je potreba jednotnej, účinnej a praktickej ochrany obetí trestných činov. Zákon však práve túto oblasť nerieši. Dokonca sa môže stať, že minimálne v počiatkoch pôsobenia nového úradu bude ochrana obetí niektorých trestných činov oslabená,“ upozornil Pellegrini vo svojom stanovisku.
Podľa neho úrad nebude mať na začiatku dostatok personálu ani finančných prostriedkov, pretože zákon nemyslí na to, aby z rezortu spravodlivosti presunul na nový úrad pracovníkov aj finančné prostriedky. „A tak sa môže stať, že práve prijatím schváleného zákona môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, čomu sa vláda podľa vlastného vyjadrenia snaží zabrániť,“ dodal.