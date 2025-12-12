Parlament ukončil rozpravu o vetovanom zákone o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov

Zákon vetoval prezident Peter Pellegrini. Parlament schválil, že rozprava má prebiehať až do úplného prerokovania bodu, ale bez hlasovania. Rozprava bola skrátená na 12 hodín. Do rozpravy sa prihlásilo vyše 30 rečníkov, ale viacerí napokon neboli prítomní v sále a strácali možnosť vystúpiť. Po polnoci predsedajúci rozpravu ukončil.
Najbližšie hlasovanie sa má uskutočniť v piatok o 10:00 h. Poslanci si termín hlasovania taktiež odsúhlasili, keďže piatky zvyčajne nie sú hlasovacím dňom. Zákonodarcovia sa do lavíc vrátia v piatok už o 9.00 h, keď je zvolaná mimoriadna schôdza. Iniciovali ju opozičné strany, ktoré obviňujú ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, že zlyhala pri adresnej energopomoci.