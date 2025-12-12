V Chtelnici vybuchol bankomat, explózia poškodila aj budovu obecného úradu

Operačné stredisko prijalo oznámenie o poškodení bankomatu v piatok približne o 3.00 h. „Na miesto boli okamžite vyslané viaceré policajné hliadky, ktoré oznámenie aj potvrdili. Pri udalosti došlo k poškodeniu bankomatu, ako aj budovy obecného úradu, v ktorej bol umiestnený,“ priblížila. Polícia bezprostredné okolie miesta a priľahlú ulicu uzavrela a dopravní policajti odkláňajú dopravu.
Na miesto bol privolaný vyšetrovateľ trnavskej kriminálnej polície, kriminalistický technik ako aj psovod so špeciálne vycvičeným služobným psom. „Vzhľadom na okolnosti boli vyžiadaní aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave a vyšetrovanie si preberá krajská kriminálna polícia,“ doplnila Antalová.
Policajti momentálne vykonávajú vo veci potrebné prvotné úkony, na základe ktorých bude možné stanoviť právnu kvalifikáciu skutku. Bližšie informácie bude možné poskytnúť hneď, ako to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
V okrese Piešťany a širšom regióne nejde o ojedinelý incident. V polovici novembra polícia riešila nočný výbuch bankomatu vo Vrbovom, pri ktorom bol poškodený bankomat aj objekt, v ktorom bol umiestnený. V septembri došlo k explózii bankomatu v Maduniciach, pri ktorej polícia následne identifikovala podozrivého muža. V októbri zas vybuchol bankomat v bratislavskom obchodnom centre, poškodené boli zariadenie i vstupné priestory predajne. Podobné prípady, vrátane poškodenia bankomatov v iných častiach Slovenska, momentálne polícia stále vyšetruje.