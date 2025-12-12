Pravda Správy Domáce Pri tragickej udalosti v prešovskej nemocnici zahynul 58-ročný pacient

Pri tragickej udalosti v prešovskej nemocnici zahynul 58-ročný pacient

V noci zo štvrtka na piatok došlo na jednom z oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove k tragickej udalosti, keď sa 58-ročný pacient v terminálnom štádiu onkologického ochorenia rozhodol ukončiť svoj život vyskočením z okna nemocničnej izby. TASR o tom informovali z nemocnice.

12.12.2025 11:12
FNsP, prešov, nemocnica Foto: ,
Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove
Ako spresnili, udalosť nastala krátko po tom, ako bola na izbe vykonaná štandardná nočná kontrola službukonajúcou zdravotnou sestrou.

„Pacient počas celej hospitalizácie nejavil známky samovražedných úmyslov. Udalosť je predmetom dôkladného preverenia s cieľom podrobne objasniť okolnosti, za ktorých k nej došlo. Nemocnica v danej veci od nahlásenia situácie úzko spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi,“ informovali z nemocnice.

Vedenie nemocnice podľa jej slov zároveň vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a blízkym pacienta. „Vzhľadom na mimoriadne bolestivú udalosť je pripravená ponúknuť im všetku dostupnú odbornú a psychologickú podporu pri zvládaní vzniknutej náročnej životnej situácie,“ dodali z nemocnice.

