26 km ciest a druhá rúra Horelice. Oravskú diaľnicu D3 za miliardu eur postavíme z eurofondov

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo dotiahnuť financovanie D3. Dnes už teda máme čierne na bielom, že výstavbu budeme platiť z eurofondov. Je to pre nás veľmi dôležitý míľnik a ďakujeme našim partnerom z Bruselu aj z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za spoluprácu,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru).
Zmluvy o NFP sú podpísané pre úseky Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto v hodnote 447 miliónov eur a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica v hodnote 294 miliónov eur. „Podpis poslednej zmluvy na financovanie úseku Oščadnica – Čadca, Buko, II. polprofil v hodnote 260 miliónov eur aktuálne pripravujeme,“ doplnila Poláčiková.
Výstavba D3 sa oficiálne začne v pondelok 15. decembra. Úseky Oščadnica – Čadca, Bukov, II. polprofil a Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto bude stavať združenie stavebných spoločností Váhostav – Metrostav DS – Duna Aszfalt a úsek Kysucké Nové Mesto – Oščadnica postaví firma Skanska SK.Čítajte viac Slovensko podpísalo zmluvy desaťročia: Diaľnica D3 ide do výstavby, konečne vyrieši dopravné peklo na Kysuciach
Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov, z toho 21 kilometrov štvorprúdovej cesty a päť kilometrov polovičného profilu vrátane druhej rúry tunela Horelica. Najdlhším z troch úsekov je viac ako 11-kilometrový úsek Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Dokončenie D3 je financované z 85 percent z eurofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu.Čítajte viac Horelica, 21 mostov a 50 miliónov eur za km. Vysúťažili kritický úsek kysuckej diaľnice D3