Na Donovaloch jar: december prepisuje teplotné rekordy. Na Lomničáku sa po 74 rokoch stalo niečo výnimočné

Na rozhraní prvej a druhej dekády decembra 2025 zaznamenali na viacerých miestach rekordy maximálnej dennej teploty. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

12.12.2025 12:36
Lomnicky stit Foto:
Lomnický štít
„Od 9. do 11. 12. sme zaregistrovali trojdňovú sériu dní, v ktorých maximálna denná teplota vzduchu na najteplejších miestach Slovenska dosiahla viac ako desať stupňov Celzia, čo v tomto ročnom období nie je veľmi bežné," upozornili meteorológovia. Spresnili, že v utorok (9. 12.) bolo najteplejšie v Prievidzi (11,7 stupňa Celzia), v stredu (10. 12.) na Donovaloch (13 stupňov Celzia) a vo štvrtok (11. 12.) v Bratislave na Kolibe, kde teplota vzduchu dosiahla 11,5 stupňa Celzia.

Video

Poukázali aj na pozoruhodné rekordne vysoké hodnoty analyzovanej charakteristiky vo vysokohorských polohách Slovenska. „Pôvodné rekordné hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu pre 10. december boli prekonané nie iba o desatiny, ale o niekoľko stupňov Celzia,“ zdôraznili.

Do pozornosti dali údaje z Lomnického štítu. „V stredu dosiahla teplota vzduchu až 3,2 stupňa Celzia. Pôvodný 71 rokov starý rekord maximálnej dennej teploty vzduchu pre 10. december z roku 1954 bol mínus 0,2 stupňa Celzia,“ spresnili. „Zároveň to znamenalo, že na tomto vysokohorskom meteorologickom observatóriu bol od roku 1951 pre 10. december prvý nie ľadový deň,“ dodali.

Video

Ako skonštatovali na základe aktuálnych meraní, na miestach s dlhšie trvajúcim slnečným svitom bolo relatívne veľmi teplo aj v priebehu piatka.

Viac na túto tému: #SHMÚ #oteplenie
