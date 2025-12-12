Šéf štátnej opery Svitok po roku a pol vo funkcii rezignoval, zazneli aj dôvody

„Aj po tomto dátume bude v Štátnej opere naďalej pôsobiť ako sólista a zároveň ako umelecký riaditeľ,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Demková.
Svitok na pozíciu nastúpil 1. júla 2024.
V mene ministerstva poďakovala odchádzajúcemu generálnemu riaditeľovi za jeho doterajšie pôsobenie, profesionálny prístup a prínos k rozvoju Štátnej opery v Banskej Bystrici.
Vedúca propagácie Štátnej opery v Banskej Bystrici Katarína Vollmannová doplnila, že Svitkova rezignácia súvisí s dlhodobým pracovným tlakom a potrebou chrániť svoje zdravie. „Štátna opera bude o ďalších krokoch v oblasti vedenia inštitúcie informovať v súlade s rozhodnutiami zriaďovateľa,“ dodala.Čítajte viac Ministerka Šimkovičová bilancuje rok v rezorte kultúry a plány pre budúci rok