Takto vyzerá jedno z najkrajších plies v celých Tatrách. Toto miesto je ozdobou Slovenska

Zelené pleso pôsobí v zime mimoriadne pokojne, obklopené strmými stenami, ktoré pôsobia majestátne. Hladina plesa býva často pokrytá ľadom, no aj cez sneh presvitá jeho typický zelenkastý odtieň. Okolie je tiché, prerušované len zvukom vetra a padajúcim snehom zo skalných žľabov. Chata pri Zelenom plese stojí pod mohutným Kežmarským štítom a vytvára útulný bod uprostred drsnej zimnej krajiny. Celá dolina má v tomto období čarovnú, až rozprávkovú atmosféru, ktorá láka turistov aj fotografov.
Zelené pleso sa nachádza vo Vysokých Tatrách, v Doline Zeleného plesa na východnej strane pohoria. Leží pod mohutnými stenami Jastrabej, Malého Kežmarského a Kežmarského štítu. Najčastejší prístup k nemu vedie z Tatranskej Lomnice cez Kežmarskú Bielu vodu. Nášmu mReportérovi Mirovi sa podarilo zachytiť takéto nádherné zábery.
Malinô Brdo vo Veľkej Fatre ponúka pokojné horské prostredie s výhľadmi na okolitú krajinu. Sedlo pod Vtáčnikom je dostupné nenáročnou trasou, ktorá vedie cez lesy aj lúčne úseky. V zime tu panuje tichá atmosféra a okolité svahy bývajú pokryté snehom. V sedle sa otvára pekný pohľad na masív Vtáčnika aj na vrcholy Veľkej Fatry. Toto miesto je ideálne na krátku prechádzku, oddych a nerušené chvíle v prírode.
V Seredi si môžete vychutnať viac ako 146 000 LED svetiel, medzi ktorými vyniká svetelné lietadlo z viac ako 14 000 LED bodov a kryštál so 12 600 svetlami. Návštevníkov prevedú desiatky svetelných sôch a inštalácií, ktoré dodávajú historickému areálu národnej pamiatky magickú atmosféru. Zámocký park pri seredskom kaštieli sa zmenil na čarovný svet plný svetiel, fantázie a dobrodružstva.
Objaviť tu možno majestátnu Eiffelovu vežu, zlatý vlak, tanec víl a anjelov či Kráľovstvo koní a svetelných divov s bájnym jednorožcom so zlatým rohom. Nechýbajú ani pôsobivé svetelné brány, tunely a viaceré fotopointy, ktoré vytvárajú priestor na originálne zábery. Každý večer po zotmení sa celá záhrada mení na žiariacu rozprávku, v ktorej svetlá rozprávajú svoje príbehy a tešia deti aj dospelých.